Главные новости к утру 6 сентября

На территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Еще один дрон попытался атаковать Белгородскую область.

Власти Приморья оценили ущерб от прошедшего в августе тайфуна и проливных дождей в 10 млрд руб. Всего от наводнения в августе пострадало более 44 тыс. жителей края, подтопленными оказались 5,6 тыс. жилых домов.

Спрос на автомобили с пробегом в августе оказался на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена б/у автомобиля также продолжает медленно расти.

ФСБ сообщила о возбуждении в отношении 23-летнего жителя Ростовской области уголовного дела по статье о госизмене. По данным спецслужбы, он передал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

В Камчатском крае с 1 сентября остановлены полеты на чешских самолетах L-410 из-за нехватки запчастей. Камчатка стала вторым российском регионом, который отказался от эксплуатации иностранных воздушных судов. В начале 2023 года аналогичное решение приняли власти Коми.

С января по август в России было продано 18,6 млн смартфонов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, в деньгах продажи выросли на 12%, до 396 млрд руб.

Военными следственными органами СКР заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк. По версии следствия, он организовывал вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы.

Суд в США приговорил одного из лидеров ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы. Это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

О предстоящих 6 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».