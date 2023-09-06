ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу военных данных на Украину

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Ростовской области, который, как утверждается, передал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена).

Как сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы УФСБ по Ростовской области, задержанный вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и «позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины». Утверждается, что во время общения молодой человек «выражал поддержку Украины и антироссийской деятельности».

«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских вооруженных сил и техники»,— приводит агентство слова собеседника.

В ходе задержания у жителя Ростовской области были изъяты средства связи, которые, по данным спецслужбы, использовались для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.