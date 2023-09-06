Главные анонсы 6 сентября

Состоится открытие станции московского метро Аэропорт Внуково Солнцевской линии.

В Москве Хамовнический суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Заседание было перенесено, изначально оно планировалось 5 сентября.

В Киеве апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога.

В Атланте (США) суд, как ожидается, формально предъявит обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Планируется открыть участок федеральной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса.

Посольство РФ в Дании прекращает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам в связи с решением властей этой страны о сокращении числа российских дипломатических работников.

В Киеве планируется назначение на пост министра обороны страны главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

В Приморском крае арбитражный суд проведет предварительное судебное заседание по иску заместителя генерального прокурора РФ к ООО «Фининвест» о признании незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край).

В Хвасоне (Южная Корея) возобновит работу третий завод южнокорейского автопроизводителя Kia после пожара.

В Москве в ГАБТ состоится церемония прощания с солистом оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максимом Пастером, который умер 1 сентября на 48-м году жизни.