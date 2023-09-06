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Коммерсантъ FM
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Экс-главу Proud Boys приговорили к 22 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия

Федеральный суд округа Колумбия приговорил одного из лидеров ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия. Это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Защита господина Таррио намерена обжаловать приговор.

Как сообщает Reuters, прокуратура просила назначить Энрике Таррио наказание в виде лишения свободы сроком на 33 года. Ранее господин Таррио, а также Этан Нордеан, Джозеф Биггс и Закари Рель были признаны виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Итана Нордина приговорили к 18 годам тюремного заключения, Джозефа Биггса — к 17 годам, Доминика Пеццолу — к 10 годам.

6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал действующий президент США Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский. Арестованы были свыше 1,1 тыс. человек.

Милена Костерева

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