Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

На территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, вечером 5 августа украинская сторона попыталась атаковать Белгородскую область. Беспилотник был сбит средствами ПВО около 21:00 мск.

4 сентября при обстреле села Зерново Суземского района Брянской области была ранена местная жительница. В результате обстрела брянского поселка Климово из реактивной системы залпового огня 29 августа погибли два жителя — молодой человек 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения.