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Коммерсантъ FM
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Для посещающих Бали туристов введут сбор в размере около $10

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что в ближайшее время иностранные туристы, которые захотят посетить Бали, должны будут платить обязательный сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $10). Он не уточнил точную дату, когда туристический сбор будет введен, передает Detik.

Господин Уно заявил, что в ближайшие недели и месяцы его министерство будет пропагандировать полезность туристического сбора. Как передает издание, губернатор Бали Ваян Костер заявил, что сбор выгоден и туристам, потому что деньги пойдут на развитие острова.

13 июля господин Костер заявил изданию The Jakarta Post, что туристов обяжут платить въездной налог. Тогда он не уточнил дату введения сбора и его размер. По словам господина Костера, уплачиваться в бюджет взнос будет в электронном виде, поэтому сложностей при его оплате у туристов возникнуть не должно.

Эрдни Кагалтынов

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