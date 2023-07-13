The Jakarta Post: российских туристов обяжут платить въездной налог на острове Бали

Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов, в том числе россиян, платить въездной налог, рассказал журналистам губернатор острова Ваян Костер. Размер сбора и дата его введения пока не называются.

Как сообщил чиновник в интервью индонезийскому изданию The Jakarta Post, взиматься сбор будет один раз во время визита туристов из-за рубежа на Бали. По словам господина Костера, уплачиваться в бюджет взнос будет в электронном виде, поэтому сложностей при его оплате у туристов возникнуть не должно.

Местные власти утверждают, что введение налога не повлияет на количество туристов на острове. Ваян Костер заявил, что, согласно его решению, все полученные от введенного налога денежные средства будут направлены на защиту культуры и строительство качественной инфраструктуры на Бали. Согласно информации The Jakarta Post, в прошлом году остров с туристическими целями посетили около 2 млн человек.

Александр Кислов