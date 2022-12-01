Билеты отправятся с другой платформы

ОАО РЖД оценило затраты на замещение иностранных информационных систем в 6,4 млрд руб., следует из паспортов проектов, направленных в профильный индустриальный центр компетенций (ИЦК). Сейчас системы РЖД работают на платформе z/Architecture, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей поддержку своих российских клиентов из-за военных действий на Украине. Такая ситуация, предупреждают в монополии, грозит прекращением продаж билетов, остановкой международных перевозок. При миграции с платформы IBM придется заменять все компоненты и перестраивать парк серверов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортами проектов ОАО РЖД по замене программных продуктов от IBM, SAP и Oracle на российские разработки, документы были направлены в профильный индустриальный центр компетенций (ИЦК, объединяет представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт). Из документов следует, что ОАО РЖД планирует направить суммарно 6,4 млрд руб. собственных средств на девять проектов по импортозамещению различного зарубежного ПО: систем учета локомотивов, решений для моделирования пассажиропотоков, управления инфраструктурой и т. п. В Минтрансе “Ъ” не ответили, в ОАО РЖД отказались от комментариев.

Самый дорогой из заявленных проектов (реализация обойдется в 1,84 млрд руб.) предусматривает разработку новой версии системы продажи билетов АСУ «Экспресс», которая будет способна работать на широко распространенной процессорной архитектуре x86–64. Нынешняя версия системы, АСУ «Экспресс-3», работает на платформе IBM z/Architecture, используемой исключительно высокопроизводительными серверами от IBM.

В июне IBM объявила о полном прекращении деятельности в России, при этом компания, как сообщал TAdviser, с первого дня военных действий России на Украине прекратила работу с ОАО РЖД. Отсутствие поддержки грозит прекращением продаж железнодорожных билетов, остановкой международных перевозок и «сокращением мобильности граждан Российской Федерации», говорится в паспорте проекта. Воспроизвести все критические функции «Экспресс-3» на новой версии планируется к декабрю 2024 года, начать же реализацию «необходимо не позднее первого квартала 2023 года».

Разработчик системы, АО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ВНИИЖТ, принадлежит ОАО РЖД), отказался раскрывать “Ъ” информацию о проекте. В апреле 2022 года заместитель гендиректора ВНИИЖТ Елена Мартынова сообщила газете «Гудок» о работе над АСУ «Экспресс. Новое поколение». Из материала следует, что ОАО РЖД планирует начать выводить «Экспресс-3» из эксплуатации с 2024 года. Новую версию АСУ «Экспресс» ОАО РЖД собирается создавать на базе «Ред ОС» и системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Enterprise. У монополии, сообщается в паспорте проекта, уже есть лицензии на этот софт, поэтому «потребность в закупке продуктов российского производства отсутствует».

Заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко подтвердил “Ъ”, что у ОАО РЖД есть лицензия, которая позволяет использовать СУБД в рамках компании на любых поддерживаемых ОС: «Техподдержка может оказываться в рамках текущего договора». В «Ред Софт» сказали “Ъ”, что «регулярно поставляют "Ред ОС" перевозчику, в том числе и для использования в автоматизированных системах».

В условиях форс-мажора, когда возникли сложности с обслуживанием z/Architecture в России, не уходить с архитектуры IBM невозможно, «придется менять все: аппаратную платформу, операционную среду и СУБД», считает заместитель гендиректора группы T1 по технологическому развитию Антон Якимов. По словам собеседника “Ъ” в крупном российском производителе электроники, перевод системы продажи билетов на альтернативные платформы «будет болезненным». «Придется полностью менять серверный парк, закупая другое, причем не российское, а иностранное оборудование. Дело в том, что отечественные производители не выпускают аналогичные в части мощности и отказоустойчивости сервера»,— подчеркивает он. Другой вариант, говорит эксперт,— затем ждать, пока российские компании выпустят достаточно отказоустойчивый и мощный сервер.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Наталья Скорлыгина