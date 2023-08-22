«Ведомости»: маркетплейсы и «Почта России» обсуждают альтернативу инфраструктурному платежу

Маркетплейсы и интернет-магазины предложили «Почте России» возможности ввести неденежную альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, речь может идти о передаче «Почте» части междугородных доставок или права на использование складов.

«Почта России» весной предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и участников рынка e-commerce, чья ежегодная выручка достигает не менее 1 млрд руб., выплачивать в пользу госкомпании инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Общую сумму отчислений «Почта» оценила приблизительно в 28 млрд руб. в год, и этот платеж якобы должен был поддержать убыточные отделения почты в отдаленных районах. Минэкономики заявило о необходимости дополнительно проработать инициативу, а Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба ее не поддержали.

Альтернативные механизмы обсуждают в течение августа, уточнил один из собеседников «Ведомостей». По словам источников в двух крупных маркетплейсах, переговоры проходят непросто, так как интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает, что их могут обязать платить конкуренту. Услуги, которые «Почта России» может оказывать интернет-магазинам, пока не утверждены. Как уточнил еще один собеседник газеты, «Почта» может предложить маркетплейсам отделения, склады и логистические центры, межрегиональную перевозку и информационные сервисы. В отделениях также могут выделить зоны под конкретные маркетплейсы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям», что «такие консультации ведутся» и в начале сентября «Почта» и маркетплейсы «должны будут представить итоги проработки». Представитель «Почты России» сказал, что «не будет комментировать слухи».

В июле «Почта России» ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. Решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли, но грозит социальным напряжением в одном из крупнейших работодателей страны.

Подробности — в материале «Ъ» «"Почта России" не доставила зарплаты».

Лаура Кеффер