Айтишникам добавили преимуществ

Для айтишников снова вводят преференции. На этот раз правительство отменило зарплатный ценз на льготную ипотеку. Но пока только для тех, кто моложе 36 лет. До этого планка по Москве была 150 тыс. руб. в месяц. Помогут ли новые условия повысить выдачу таких займов? И почему представители IT-отрасли осторожно берут адресную ипотеку? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Льготной ипотеке для айтишников в октябре будет полтора года. Если не углубляться, условия — лучшие по рынку. Максимальная ставка — 5%. Ниже только по программе «Дальневосточная ипотека». До этого еще была «Сельская», но ее временно приостановили после поднятия ключевой ставки ЦБ до 12%.

В городах-миллионерах максимальная сумма кредита — 18 млн руб. при первоначальном взносе в 15 %. Из серьезных видимых барьеров для такого займа раньше была еще зарплата. Но минимальный порог оставили тем, кто старше 36 лет: чтобы взять льготную ипотеку в Москве айти-специалист должен работать в аккредитованной компании и получать 150 тыс. руб. в месяц. Специалисту по информационной безопасности Ивану официального дохода не хватило, и он взял в созаемщики супругу:

«Был выбор между ипотекой для молодой семьи. Оказалось, IT-ипотека выгоднее. В итоге взял под ставку 4,1% почти 13 млн руб., через месяц еще закинули 2 млн руб. Дабы уменьшить переплату, мы решили изначально уменьшить срок — установили 10 лет. Поэтому минимальная сумма должна быть довольно-таки высокой. Появилась опция, что зарплаты созаемщика могут быть также включены в этот вот минимальный необходимый порог».

За 10 лет за московскую квартиру, как подсчитал Иван, по льготной ипотеке он переплатит всего 2 млн руб. Но за это каждые полгода вместе с супругой он обязан отправлять в банк справку о доходах. И не может уволиться из своей компании в течение пяти лет. Этот пункт не остановил перед выбором и программиста Виталия. Он тоже взял льготную ипотеку, но под 4,3% и уже живет в своей московской квартире:

«Я имею право уйти из своей компании, но в течение трех месяцев должен буду предоставить в банк документы о переходе на новую работу. Эта организация должна быть аккредитованной IT-компанией, в таком случае ставка сохранится. Но если я перейду в неаккредитованную организацию, в таком случае ставка изменится на ключевую, которая действовала на момент оформления ипотеки».

Итак, если айти-специалист вдруг решит сменить сферу деятельности или уехать из страны, ставка в 5% разом превратится для него в 12% плюс 2-4% в зависимости от банка. С одной стороны, власти хотят замотивировать айти-специалистов работать в России, но, с другой, зачем привязка в пять лет именно к одной компании, пусть и локальной? И если выбирать, выгоднее — семейная, уверяет руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко:

«Зачем мне связываться с этой IT-ипотекой? Если бы она была, как "Дальневосточная", там, 2%, а ограничений масса. Семейная — платишь всего на чуть-чуть процентов больше, но свободен. Не забываем, что все программы рассчитаны на новостройки. А кто сказал, что все айтишники хотят новостройку? Они хотят прямо сейчас либо снять с хорошей зарплаты отличную квартиру, либо купить на вторичке и жить».

Решить вопрос кадровой стабилизации можно было и путем льготной аренды, к примеру, рассуждает Гордейко, тем более что айтишники чаще работают на удаленке. Но почему-то именно ипотека стала универсальным инструментом для решения всех проблем. А игра в субсидированные ставки потянула цены вверх. С начала года квадратный метр в новостройках массового сегмента Старой Москвы стал дороже на 10,5%, подсчитали риэлторы, и сейчас стоит почти 300 тыс. руб.

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