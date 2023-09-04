Главные новости к утру 4 сентября

Четыре катера американского производства с украинскими военными уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ утверждает, что они двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Кроме того, возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Он предложил Верховной раде утвердить министром главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

Структуры, действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, хотят приобрести основного производителя подсолнечного масла в РФ «Юг Руси», сообщили источники «Ъ». Стоимость сделки оценивается в 40 млрд руб. О возможной покупке

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе военной операции, сообщил источник ТАСС. Первый экипаж, который «успешно выполнил такую задачу» представлен к госнаградам.

Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, показали результаты свежего опроса ВЦИОМа для «Ъ». Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан. Подробнее

В Батайске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия в участника военной операции. По данным полиции, в бойца ЧВК «Вагнер» выстрелили 12 раз.

На фоне планов ограничить число экспортеров топлива Минэнерго запросило у нефтегазовых компаний информацию о производстве и поставках топлива за рубеж, узнал «Ъ». Письма были направлены 70 предприятиям — от крупнейших нефтекомпаний до небольших НПЗ — в рамках проработки вопроса пресечения серого экспорта. Подробнее

«Вкусно — и точка» хочет открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится напротив Благовещенска. Российская сеть обратилась к McDonald’s, потому что по условиям договора не может открывать точки в тех странах, в которых уже присутствует американская сеть.

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала US Open в парном разряде. В 1/8 финала они победили американок Робин Монтгомери и Клерви Нгунуэ.

О предстоящих 4 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».