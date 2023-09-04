Главные анонсы 4 сентября

В Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

В Швеции начнется судебное разбирательство по делу шведского подданного российского происхождения Сергея Скворцова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской социально-спортивной партии.

Промышленный районный суд Оренбурга рассмотрит иск местной жительницы, требующей взыскать 1 млн руб. за распространение ложной информации о своем сыне, которого загрызли бездомные собаки.

В Либревиле генерал Брис Олиги Нгема принесет присягу в качестве президента Габона переходного периода.

Экономическое сообщество стран Центральной Африки соберется на экстренное заседание по Габону.

В Индонезии начнется визит вице-президента США Камалы Харрис для участия в саммите США и стран АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите.

О главных событиях предстоящей недели — в подборке «Ъ».