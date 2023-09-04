Звонарева в паре с Зигемунд вышла в 1/4 финала US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд победили американок Робин Монтгомери и Клерви Нгунуэ в 1/8 финала US Open в парном разряде. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, он продлился 1 час 29 минут.

В 1/4 финала Звонарева и Зигемунд сыграют с победительницами встречи Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) — Виктория Азаренко (Белоруссия)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

38-летняя Вера Звонарева занимает 38 место в рейтинге WTA в парном разряде. Победительница трех турниров Большого шлема в парах, двух турниров Больгого шлема в миксте, дважды доходила до финала турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 25 турниров WTA (12 в одиночном разряде). Бронзовый призер Олимпиады в одиночном разряде.

Леонид Уварчев