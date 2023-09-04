«Вкусно — и точка» попросила McDonald’s разрешить открыть рестораны в КНР

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» хочет открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится на берегу реки Амур напротив Благовещенска. Российская сеть обратилась к McDonald’s. «Вкусно — и точка» не может открывать заведения в тех странах, где уже есть McDonald’s, по условию договора о покупке ресторанов в РФ.

Владелец российской сети Александр Говор рассказал ТАСС, что в компанию пришел запрос из китайского Хэйхэ. По его словам, «логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s».

«А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии»,— сказал господин Говор. Он отметил, что к компании обратились из ряда других стран по поводу возможности открытия у них ресторанов «Вкусно — и точка».

McDonald's в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил предприниматель Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны в России открылись в июне того же года.

О наплыве посетителей в сети ресторанов быстрого питания — в материале «Ъ» «Времени есть нет».

Леонид Уварчев