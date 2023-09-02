Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, предпринимая или не предпринимая тех или иных шагов, Россия постепенно отдаляется от Южного Кавказа. В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором: российские миротворцы, контролирующие Лачинский коридор по трехстороннему договору, не могут обеспечить безопасность маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь»,— сказал господин Пашинян в интервью, фрагмент из которого приводит Aysor.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах — оказался заблокирован в декабре 2022 года.В апреле Азербайджан установил на въезде в коридор КПП. По Лачинскому коридору в регион доставлялись в том числе гуманитарные грузы и топливо. 23 июля МИД РФ призвал Азербайджан разблокировать дорогу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале августа заверил, что «свобода передвижения не блокируется».

В середине августа Министерство иностранных дел Армении сообщило о нехватке воды в Нагорном Карабахе. Ведомство также заявило, что за последние восемь месяцев смертность в регионе увеличилась вдвое в связи с нехваткой еды и лекарств. Российские миротворцы, контролирующие Лачинский коридор, летом приступили к перевозке групп людей из Карабаха в Армению.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Лусине Баласян