Геймеры прошлись по «звездному полю»

Одна из самых ожидаемых игр года появилась в раннем доступе. Американская студия Bethesda Game Studios разрабатывала Starfield около семи лет. Протестировать ролевой экшен геймеры могут на ПК и Xbox Series. И хоть доступ пока ограничен, на платформе Steam количество игроков в онлайне в моменте уже достигло 235 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bethesda Фото: Bethesda

Сюжет Starfield разворачивается в 2330 году и посвящен покорению космоса. По задумке, обычный рабочий находит артефакт и знакомится с фракцией «Созвездие», которая занимается исследованием новых систем и раскрытием тайн. Главному герою помогает русский персонаж, внешний вид и характеристики которого вызвали оживленную дискуссию в геймерском сообществе. Это чернокожий пират в майке-матроске по имени Владимир Салл. Коммерческие перспективы у игры неоднозначные, говорит директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов:

«С точки зрения сеттинга Starfield — интересная игра. Покорение космоса — это разные планеты — такой SciFi про будущее, которое хотелось бы застать и при нашей жизни застать. Тем не менее это все-таки будет такая плюс-минус фантастическая история.

Starfield ждет огромная аудитория, плюс как от всех игр Bethesda, от нее ожидают что-то вроде аналога Skyrim в космосе. Вопрос, насколько студии удастся реализовать игру на старте без каких-либо багов, как это обычно бывает.

Поначалу очень многое ломается, а потом, естественно, проблемы решаются патчами, различными исправлениями. Но велика вероятность того, что Starfield может оказаться не совсем тем, чего от него ожидают. И ожидания эти у аудитории сейчас объективно завышены. Мы все помним то, что было с Cyberpunk, предыдущими играми Bethesda, хотя, на удивление, у Baldur's Gate таких проблем не наблюдалось.

Какие коммерческие перспективы у этой игры? Starfield продастся, скорее всего, несколькими миллионами копий, а в идеале, конечно же, как Skyrim, обогнать и перегнать. Но такое вряд ли случится, потому что все-таки Skyrim — это достаточно типичная RPG для своего жанра. А вот насколько Starfield сможет к ней приблизиться — хороший вопрос. Только при самых оптимистичных раскладах, хотя, мне кажется, это не то чтобы сильно вероятно, потому что если вспомнить, на каком числе платформ был Skyrim, то тут еще выходить и выходить».

Официально россиянам игра Starfield доступна не будет. Студия Bethesda принадлежит Microsoft, прекратившей продажи своей продукции в стране. Пользователям придется приобретать игру через аккаунты в третьих стран. Стоимость, как ожидается, будет начинаться от 9 тыс. руб., говорит основатель сети киберспортивных арен Colizeum Алексей Локонцев:

«Все фанаты ждут. Популярность 100-процентная, как и у недавно вышедшей Baldur's Gate. Вопрос в том, как мы ее будем получать — либо в турецких, либо в польских, либо в американских Steam. Все игроки, честно сказать, эти ограничения обходят так легко, как лужу перепрыгнуть, для них это вообще не составляет никакого труда.

Конечно же, мы ждем наплыва в наших компьютерных клубах. Стандартная цена, условно, в России она была бы примерно такой же. У нас игра стоит 10 тыс. руб., в Польше она может стоить 6 тыс. руб., а в Турции — 7 тыс. руб. Перепродажники, которые торгуют кодами, пополнением Steam, добавляют 10%.

Получается, игра, которая у нас стоила бы 10 тыс. руб., в Турции продается за 7 тыс. руб. Значит, мы вообще ничего не теряем, даже приобретаем. Просто аккаунт не очень удобный, не своей страны. И понятно, что если будет какой-то чемпионат, то ты будешь участвовать в нем не как представитель России, а Турции, в которой зарегистрирован твой аккаунт.

Насколько оптимальная цена в 40 тыс. руб. за коллекционную игру, о которой заявляли ритейлеры? В вышедшей в 2018 году лимитированной версии с игрой Red Dead Redemption про ковбоев есть коллекционные карты. Я купил ее за 50 тыс. руб. на Avito, хотя до этого она спокойно продавалась и стоила всего 6 тыс. руб. Мы понимаем, что "коллекционки" в любом случае со временем дорожают. Если у вас есть возможность купить за 40 тыс. руб. коллекционную игру, которая будет 100% популярна, то я уверен, что очень скоро, через три-четыре года эту "коллекционку" можно будет продать минимум за 100 тыс. руб.».

Геймеры все чаще приобретают игры через Турцию. Это связано с ослаблением местной валюты. Так, стандартная версия Starfield стоит около $43. Для сравнения: в США цена составляет $70. Премиум-издание геймерам обойдется в $60 вместо $100.

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Анна Маргулис