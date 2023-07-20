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Коммерсантъ FM
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Россияне разошлись по виртуальной реальности

Сколько геймеры готовы тратить на новые симуляторы и стратегии

В 2023 году россияне потратили на видеоигры на 20% больше денег, чем в прошлом. А каждый пятый увеличил время пребывания в виртуальных мирах. Таковы результаты совместного опроса «СберМаркетинга», «Чек Индекса» и «Рамблера». Абсолютное большинство респондентов отдает предпочтение настольным ПК — 60%. Консоли и смартфоны выбирают вдвое меньше россиян. Чаще всего участники исследования покупали игры стоимостью от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Причем, большинство геймеров, согласно опросу, далеко не школьники, рассказала “Ъ FM” директор по маркетингу «СберМаркетинга» Анна Тупикина:

«Основной возраст геймеров — от 25 до 44 лет. На них приходится 44% общего числа любителей игр. На консолях соотношение мужчин и женщин составляет 69% на 31%, на ПК — 67% к 33%, на смартфонах игры предпочитают 56% мужчин и 44% женщин. Большинство всех геймеров, то есть 60%, женаты или замужем, и у 55% из них есть дети до 18 лет.

Почему растет число площадок для киберспорта и досуга

Почему растет число площадок для киберспорта и досуга

В 2023 году рейтинг любимых игровых жанров возглавили RPG, в 2022 году это были симуляторы. В 2023-м стратегии поднялись с четвертого места на второе, а шутеры опустились со второй на третью строчку.

Разработчики выпускают невероятное количество бесплатных игр для разных устройств. На смартфонах только такие выбирают 74% пользователей, на ПК — 66%, а на консолях — 39%. Остальные люди готовы платить за гейминг. Результаты опроса пользователей показали, что за год игры стоимостью от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. стали покупать на 20% чаще, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — всего на 3% чаще. Траты на игры в ценовом диапазоне сократились до 1 тыс. руб. Люди покупают не одну игру, поэтому, возможно, это связано либо с тем, что человек играет в несколько игр, либо с тем, что какие-то игры стали дороже».

С чем связан интерес россиян к такому развлечению? Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко считает, что на тенденцию повлияло несколько факторов:

«2022 год был откровенно провальным для игровой индустрии. Не вышли многие ожидаемые хиты, а те, что появились, в большинстве своем не оправдывали ожиданий. Мало того, впервые с 1985 года 2022-й показал падение игровой индустрии, а не рост. Спад, конечно, не критический — чуть больше 2%. Согласно некоторым исследованиям, в прошлом году около 50% людей, которые считают себя геймерами, профессиональными игроками, не купили вообще ни одной игры.

Восстановится ли российский рынок онлайн-игр

Восстановится ли российский рынок онлайн-игр

В 2023 году, наоборот, вышло много хороших игр. Уже в феврале у нас было несколько 100-процентных хитов: Atomic Heart, Hogwarts Legacy — игра по вселенной Гарри Поттера, которая была очень ожидаемая. Но есть и, скажем так, и нерадостный фактор. Дело в том, что видеоигры зачастую остаются для людей одним из немногих доступных способов развлечения.

Все мы видим, что цены растут, многие не могут себе позволить, например, дорогой отпуск или поход в хороший ресторан, а видеоигру, которая стоит от 1 тыс. руб. до $60-70 в принципе может себе позволить любой человек. Игры зачастую становятся альтернативным видом досуга».

По результатам исследования, почти половина опрошенных вообще не тратится игры, их доля выросла за год на 11%. И почти треть геймеров совершают покупку лишь один раз в несколько месяцев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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