Геймеры привыкают к пиратству

Каждый второй геймер в 2022 году стал чаще скачивать пиратские игры. Эксперты опасаются, что это не предел. По данным опроса онлайн-школы разработки Xyz School, две трети игроков запускали как минимум один пиратский релиз. Категорически против такой практики выступила треть респондентов. 7% опрошенных в принципе не покупали игры в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На фоне боевых действий на Украине из России ушли многие крупнейшие разработчики и издатели. Платформы по онлайн-продаже игр по-прежнему работают, но оплатить покупку становится все сложнее. И желающих, несмотря ни на что, купить продукт легально будет все меньше, полагает эксперт игровой индустрии Вячеслав Макаров:

«Мы движемся быстрым темпом в сторону бурного развития пиратского рынка. Это неизбежно, поскольку легальный сократился, часть игр стала недоступна на территории России.

И, с одной стороны, геймеры хотят в них играть, с другой, испытывают примерно ноль угрызений совести на тему пиратства. В данной ситуации они рассуждают так: если раньше можно было говорить о том, что пиратство наносит ущерб производителю, то теперь производитель не хочет денег за свой продукт, поэтому, скачивая игру нелегально, ему не наносится ущерб.

У части игроков сохранилась привычка покупать игры. Мы эту привычку как рынок долго вырабатывали, объясняли, что важно покупать игры легально, что это позволяет производителям выпускать новый продукт. И, разумеется, какое-то количество геймеров этой привычке продолжает следовать. Сколько они ей еще при таком отношении со стороны производителя будут придерживаться, неизвестно. Я склоняюсь к тому, что недолго. Проблема не на стороне игрока. Здесь проблема на стороне производителя, который не хочет продать свой продукт.

Российский рынок для "коробочных" продуктов никогда не занимал значимую долю. Безусловно, это неприятные потери для производителя, но они невелики. Мы — рынок free-to-play. Бесплатные игры пиратить нельзя, и такие продукты как получали деньги, так и получают».

Российские компании развивают собственные платформы для продажи игр. И один из крупнейших участников этого рынка — VK. Но не повредит ли пиратство российскому бизнесу? Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов этого не исключает. Но считает, что легальные платформы могут выиграть за счет удобства для пользователя:

«Раньше игры покупали в Steam. Что сейчас мешает? Во-первых, нельзя приобрести контент в одно касание. В сторах, где все нормально работает, принимаются российские карты, нет проблем с оплатой, там игры продолжают выходить и продаваться.

Доля пиратского рынка со временем снижалась за счет того, что сервисы для пользователей становились удобнее. С пиратскими играми нужно что-то делать, их нужно скачивать, устанавливать не всегда очевидным путем, скачивать еще и специальное ПО, которое будет взламывать или искать те версии, в которых оно уже вшито, например.

Первое время пиратство может навредить российским платформам дистрибуции, разработчикам и издателям, но постепенно ситуация будет выравниваться, потому что, во-первых, будет появляться больше платформ и способов оплаты для российских пользователей. То есть купить легально будет проще, чем заниматься пиратством».

По данным Mediascope, две трети населения России хотя бы иногда играют в игры на каком-либо носителе. Опрос проводился в 2022 году среди граждан от 12 до 64 лет.

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Илья Сизов