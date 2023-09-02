Сотрудничество с Ozon теряет выгоду

Продавцы Ozon грозят покинуть площадку. Маркетплейс с 15 сентября повышает комиссию для контрагентов, причем, как отмечают ритейлеры, работающие с сервисом, увеличение происходит третий раз за год. На этом фоне сотрудничество с Ozon для многих становится невыгодным, пишут продавцы платформы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чтобы сохранить рентабельность, магазинам придется повышать цены. Или и вовсе покидать площадку, рассказал продавец спортивных товаров на Ozon Юрий Цыркунов:

«Повышение получилось более чем в два раза. Вести бизнес стало проблематично, так как теперь мы работаем на Ozon, а не на себя. Комиссия за продажу в нашей категории — это спортивные товары — раньше была 8%, а сейчас уже 19%. Продавцы очень сильно возмущены, потому что ничего не могут сделать, так как ограничены договором, а фактически бесправны.

Предприниматели однозначно будут повышать цены. Но даже если мы увеличим стоимость товаров, маржа останется прежней. В нашем конкретном случае — 25%. С этого дохода мы платим налог 7% за транспорт. При этом из этих 25% мы еще должны отдать Ozon 19%. Соответственно, получается, что мы не можем работать и уходим. Кто остается? Те, у кого маржа большая — это обычно продавцы мелких товаров, аксессуаров и так далее. Или новички, которые только пришли и пока не в теме. Какое-то время они поработают, поймут, что теряют деньги и уйдут».

Почему маркетплейс третий раз за год меняет условия для продавцов? Повышение комиссии необходимо, чтобы ускорить доставку и нарастить продажи для контрагентов, пояснил руководитель группы корпоративных коммуникаций Ozon Дмитрий Миронов:

«С 15 сентября мы пересматриваем комиссии на товары и тариф на логистику. Изменение в комиссии за продажу составит от 1,5% до 6% от цены товара. А доставка заказов в пункт выдачи, почтомат или курьером станет дешевле на 1,5-2%. Чтобы нивелировать продажи продавцов, мы инвестируем в скидки и предлагаем бесплатную доставку для клиентов по всей стране.

Изменения в тарифах позволят нам увеличить эти инвестиции и ускорить рост оборотов продавцов. Мы также оптимизируем время на доставку и стимулируем предпринимателей распределять товары по складам с учетом спроса внутри региона. Это необходимо, чтобы товары быстрее попадали к покупателю, а продавцы экономили на стоимости отправки».

В мае Wildberries также провел перерасчет комиссий для продавцов. Так, согласно новой политике маркетплейса, на товары селлеров с рейтингом 4,9 из 5 сборы будут снижаться минимум на 1%. В случае же, если его оценки, наоборот низкие — меньше 3,5 — то комиссия будет повышаться на 1% и более. Но повышения ставок со стороны онлайн-площадок вряд ли приведут к массовому оттоку продавцов, считает независимый эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова:

«В последнее время все маркетплейсы подняли стоимость своих услуг. К примеру, Wildberries совсем недавно очень существенно увеличил стоимость хранения товаров на своих складах. Ozon с 15 сентября также увеличивает и стоимость хранения, и логистику, и поднимает комиссию. Для категории "Одежда" комиссия вырастет с 17% до 19,5%. Это, конечно, очень существенное повышение для продавцов, но в конечном итоге оно отразится и на покупателях, потому что все селлеры просто начнут поднимать цены на свои товары.

Единственная проблема в том, что не все считают свою юнит-экономику и не понимают, на сколько и на что вообще нужно поднимать цены. В этом случае игра на рынке маркетплейсов становится неравной.

Очень существенно это изменение отразится на товарах стоимостью до 500 руб. Комиссия, логистика, хранение будет съедать всю прибыль, то есть очень высокая доля этих расходов в цене товара. Уйдут ли селлеры с маркетплейсов? На текущий момент вряд ли, потому что просто нет альтернативы. Продавцам придется подстраиваться под условия, поднимать свои конечные цены».

Выручка Ozon во втором квартале 2023 года выросла на 61% относительно прошлого года и составила 94 млрд руб., следует из отчета компании. Прибыль маркетплейса за три месяца превысила 10 млрд руб. — это на 13% больше, чем в тот же период 2022-го.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко, Анна Маргулис