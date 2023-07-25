Бизнес нанимает на работу без осуждения

Опытом Ozon по привлечению к работе осужденных могут воспользоваться другие компании. Так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Ранее стало известно, что маркетплейс планирует трудоустроить около 500 таких сотрудников. В компании отмечают, что участниками проекта могут стать только те, кто получил срок впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Осужденные будут собирать заказы и обслуживать возвраты на складах. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экспериментальный проект Ozon запустил совместно с ФСИН еще девять месяцев назад. Тогда в петербургский центр обработки заказов на работу были приняты несколько десятков мужчин, приговоренных к исправительным работам, и бывших заключенных, вышедших на свободу по УДО.

За это время новые сотрудники себя хорошо зарекомендовали, рассказала руководитель проекта и отдела по подбору персонала Ozon в Северо-Западном и Центральном округах Светлана Кубчак:

«В частности, показатель текучести персонала снизился на 9%, показатель эффективности осужденных в принципе на четверть выше. Шесть из десяти освободившихся сотрудников пилотного проекта остались у нас работать. У них также есть карьерный рост. Участники проекта становятся, к примеру, мастерами смен, и в их подчинении уже порядка 70 человек, среди которых есть и осужденные».

Компания предоставляет осужденным питание и трансфер, а зарплату они получают на индивидуальную банковскую карту, имеют полис ДМС и возможность карьерного роста.

Правда, повышение в должности обычно не влияет на их заработную плату, отметил управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков:

«Осужденные, которые переведены в эти исправительные центры, получают фиксированную заработную плату. Она не самая низкая, но близка к уровню прожиточного минимума по региону.

Кадровый рост возможен. Правда, по опыту тех исправительных центров, с которыми мои клиенты взаимодействовали, заработная плата у осужденных, привлекаемых к работам, везде одинаковая независимо от квалификации».

По словам собеседников “Ъ FM”, благодаря этому масштабирование проекта, то есть увеличение числа таких сотрудников, позволит компании сэкономить, как минимум она сможет оптимизировать затраты примерно на треть. В Ozon же подчеркивают, что доля осужденных не превысит 10% от штата каждого подразделения.

В любом случае, бизнесу такой проект однозначно выгоден, продолжает юрист Андрей Шарков: «В данном случае исправительный центр оказывает услуги. Соответственно, там другая система учета затрат, не как для внутреннего сотрудника, а как для компании, то есть можно учесть НДС и так далее.

Кроме того, важный момент в том, что у нас практически везде, если мы говорим о специалистах со средним образованием, ощущается кадровый голод, поэтому это один из способов решить проблему».

В целом, учитывая тенденцию на рынке труда, нельзя исключать, что к таким проектам могут начать массово подключаться не только маркетплейсы, заметил партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«Достаточно неизбежная история, когда компании начинают поиск сотрудников в каких-то нестандартных форматах. Это могут быть люди младшего возраста или, наоборот, пенсионного, те же самые осужденные или инвалиды.

Есть проблема дефицита на рынке труда, поэтому, если задача очень простая, например, что-то упаковывать или крутить гайки, то ее вполне можно делегировать и таким сотрудникам».

Вместе с тем не только Ozon занимается трудоустройством осужденных. В «Сбере», например, такое тоже практикуют. А власти хотят привлекать заключенных к инфраструктурным стройкам, по крайней мере, с таким предложением недавно выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Яна Загоровская