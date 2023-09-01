Главные новости за 1 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Жителя Геленджика, подозреваемого по делу о мощном пожаре на Маркотхском хребте, арестовали за употребление наркотиков.

Жителя Краснодара Алексея Абрамова, который страдает межпозвоночной грыжей, после повторной медкомиссии вновь отправляют в зону спецоперации.

Силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку отряда сил специальных операций ВСУ высадиться на побережье Крыма.

В Сочи 4 сентября пройдут переговоры между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что их темой станет возобновление зерновой сделки.

В Адыгее будут судить заведующего отделением экспертного учреждения и судебно-медицинского эксперта за получение взяток. Фигуранты выдавали справки о смерти без проведения вскрытия.

1 сентября в Краснодаре произошел сбой в программе, которая принимает оплату за проезд по школьным картам.

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий занял 490-е место в списке 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.

В Краснодарском крае штормовое предупреждение объявлено на ближайшие четыре дня из-за ливней с грозами и усиления ветра.

С начала года Крым посетили 3,7 млн туристов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Сочи осудили туриста из Оренбурга, который публично демонстрировал свою татуировку с изображением свастики в бассейне санатория «Тихий Дон».

Место крупнейшего с 2015 года пожара в Геленджике обследуют для дальнейшего проведения работ по восстановлению и подготовке почвы к высадке нового леса.

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