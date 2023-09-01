СМИ: больного краснодарца после повторной медкомиссии отправляют в зону СВО

Жителя Краснодара Алексея Абрамова, который страдает межпозвоночной грыжей, после повторной медкомиссии вновь отправляют в зону спецоперации. Мужчина планирует отказаться от призыва, несмотря на уголовную ответственность, которая ему грозит. Об этом 93.RU рассказала супруга мобилизованного Ксения Абрамова.

Краснодарца мобилизовали в сентябре 2022 года. По словам его супруги, из-за диагноза Алексею Абрамову тяжело передвигаться. Женщина обращалась в различные ведомства с просьбой, чтобы супругу назначили еще одну медицинскую комиссию. Позднее, как сообщил оперативный штаб региона, военнослужащему изменили категорию годности с «А» на «Б-4», которая не освобождает его от воинской обязанности.

В январе 2023 года мужчине назначили прохождение медицинской комиссии в Буйнакске (Дагестан). 31 августа Алексей Абрамов получил командировочное удостоверение об отправке на территорию СВО 2 сентября.

«Он будет отказываться. Других вариантов просто нет. Там до его здоровья никому не будет дела», — цитирует Ксению Абрамову 93.RU. За неисполнение приказа Алексею Абрамову может грозить до трех лет колонии (ст. 332 УК РФ).

Наталья Решетняк

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