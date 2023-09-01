Bloomberg включил Галицкого в список 500 богатейших людей мира

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий занял 490 место в списке 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg Business Index (данные на 1 сентября 2023 года).
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
В настоящий момент издание оценивает состояние господина Галицкого в $5,3 млрд. Возглавляет рейтинг Илон Маск с состоянием $235 млрд.
Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробности о расчетах представлены в анализе собственного капитала на странице профиля каждого миллиардера. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.
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Миллиардеру из Краснодара Сергею Галицкому исполнилось 56 лет
По итогам 2022 года бизнесмен Сергей Галицкий занял 37-е место в рейтинге 110 российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов.
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