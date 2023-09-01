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Bloomberg включил Галицкого в список 500 богатейших людей мира

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий занял 490 место в списке 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg Business Index (данные на 1 сентября 2023 года).

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В настоящий момент издание оценивает состояние господина Галицкого в $5,3 млрд. Возглавляет рейтинг Илон Маск с состоянием $235 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробности о расчетах представлены в анализе собственного капитала на странице профиля каждого миллиардера. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Фотогалерея

Миллиардеру из Краснодара Сергею Галицкому исполнилось 56 лет

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«Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь»,— сказал Сергей Галицкий в 2007 году в интервью Forbes

«Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь»,— сказал Сергей Галицкий в 2007 году в интервью Forbes

Фото: VK Сергея Галицкого

Сергей Галицкий родился в Сочи 14 августа 1967 года

Сергей Галицкий родился в Сочи 14 августа 1967 года

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В 2022 году бизнесмен подарил КубГУ стадион для волейбола. Сам господин Галицкий закончил ВУЗ в 1993 году по специальности «Экономическое и социальное планирование»

В 2022 году бизнесмен подарил КубГУ стадион для волейбола. Сам господин Галицкий закончил ВУЗ в 1993 году по специальности «Экономическое и социальное планирование»

Фото: пресс-служба КубГУ

В 1995 году Сергей Галицкий основал компанию «Тандер», из которой впоследствии выйдет сеть магазинов «Магнит»

В 1995 году Сергей Галицкий основал компанию «Тандер», из которой впоследствии выйдет сеть магазинов «Магнит»

Фото: пресс-служба компании «Магнит»

В 2004 году Сергей Галицкий стал владельцем ФК «Авангард» (Лазаревское) воспитанником которого являлся. Позднее бизнесмен создаст футбольный клуб в Краснодаре, а «Авангард» возродят в 2014 году в Санкт-Петербурге

В 2004 году Сергей Галицкий стал владельцем ФК «Авангард» (Лазаревское) воспитанником которого являлся. Позднее бизнесмен создаст футбольный клуб в Краснодаре, а «Авангард» возродят в 2014 году в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба ФК «Авангард»

В 2006 году Сергеем Галицким основан футбольный клуб «Краснодар». Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов

В 2006 году Сергеем Галицким основан футбольный клуб «Краснодар». Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий часто посещает тренировки и выступления «быков»

Сергей Галицкий часто посещает тренировки и выступления «быков»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В 2016 году открылся стадион ФК «Краснодар»

В 2016 году открылся стадион ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Через год вокруг стадиона появился парк «Краснодар», негласно известный как «Парк Галицкого»

Через год вокруг стадиона появился парк «Краснодар», негласно известный как «Парк Галицкого»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В 2017 году заслуги господина Галицкого были отмечены Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии предпринимательства

В 2017 году заслуги господина Галицкого были отмечены Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии предпринимательства

Фото: портал президента РФ

В 2018 году Сергей Галицкий был включен в список олигархов России Минфина США, известный как «Кремлевский список»

В 2018 году Сергей Галицкий был включен в список олигархов России Минфина США, известный как «Кремлевский список»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

12. «Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить»,— прокомментировал Сергей Галицкий продажу 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ в 2018 году

12. «Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить»,— прокомментировал Сергей Галицкий продажу 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Резник  /  купить фото

В 2019 году бизнесмен начал выпуск марочных вин под брендом «Галицкий и Галицкий»

В 2019 году бизнесмен начал выпуск марочных вин под брендом «Галицкий и Галицкий»

Фото: Telegram-канал компании «Галицкий и Галицкий»

На сегодняшний день Сергей Галицкий занимает 37 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд

На сегодняшний день Сергей Галицкий занимает 37 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

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«Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь»,— сказал Сергей Галицкий в 2007 году в интервью Forbes

Фото: VK Сергея Галицкого

Сергей Галицкий родился в Сочи 14 августа 1967 года

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В 2022 году бизнесмен подарил КубГУ стадион для волейбола. Сам господин Галицкий закончил ВУЗ в 1993 году по специальности «Экономическое и социальное планирование»

Фото: пресс-служба КубГУ

В 1995 году Сергей Галицкий основал компанию «Тандер», из которой впоследствии выйдет сеть магазинов «Магнит»

Фото: пресс-служба компании «Магнит»

В 2004 году Сергей Галицкий стал владельцем ФК «Авангард» (Лазаревское) воспитанником которого являлся. Позднее бизнесмен создаст футбольный клуб в Краснодаре, а «Авангард» возродят в 2014 году в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба ФК «Авангард»

В 2006 году Сергеем Галицким основан футбольный клуб «Краснодар». Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий часто посещает тренировки и выступления «быков»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В 2016 году открылся стадион ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Через год вокруг стадиона появился парк «Краснодар», негласно известный как «Парк Галицкого»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В 2017 году заслуги господина Галицкого были отмечены Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии предпринимательства

Фото: портал президента РФ

В 2018 году Сергей Галицкий был включен в список олигархов России Минфина США, известный как «Кремлевский список»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

12. «Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить»,— прокомментировал Сергей Галицкий продажу 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Резник  /  купить фото

В 2019 году бизнесмен начал выпуск марочных вин под брендом «Галицкий и Галицкий»

Фото: Telegram-канал компании «Галицкий и Галицкий»

На сегодняшний день Сергей Галицкий занимает 37 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Смотреть

По итогам 2022 года бизнесмен Сергей Галицкий занял 37-е место в рейтинге 110 российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов.

Наталья Решетняк

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