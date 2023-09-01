Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи днем 4 сентября. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ожидается, что президенты будут обсуждать зерновую сделку и предложенную Владимиром Путиным альтернативу ей. Президент РФ предлагает поставить в Турцию 1 млн тонн зерна по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара.

Главы государств впервые встретятся после завершения зерновой сделки. В предыдущий раз они лично встречались почти год назад — 13 октября 2022 года в Астане. В Россию господин Эрдоган приезжал 5 августа 2022 года. Встреча также проходила в Сочи.

Татьяна Ручкина

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