Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за употребление наркотиков

Жителя Геленджика, подозреваемого по делу о мощном пожаре на Маркотхском хребте, арестовали за употребление наркотиков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

40-летний мужчина был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе, отбывая наказание по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).

Предварительно установлено, что днем 29-августа мужчина развел костер на территории своего дома в районе Бобруковой щели с целью обжечь электропровода и сдать полученную медь в пункт приема металлолома. В результате огонь перекинулся на лесной массив.

Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К утру следующего дня она увеличилась уже до 118 га. С огнем боролись самолеты-амфибии МЧС России и два вертолета Ми-8. Всего в тушении участвовали более 90 единиц техники и 500 человек. Справиться с огнем удалось только спустя почти двое суток, к 11 часам 31 августа.

Экологи считают, что ущерб от пожара в Геленджике может составить миллиарды рублей. На восстановление уникальной природы Маркотхского хребта уйдет 10–15 лет.

Виновник пожара был задержан уже вечером 29 августа. Позже на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Татьяна Ручкина

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