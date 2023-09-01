Минобороны: Черноморский флот сорвал попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку отряда сил специальных операций ВСУ высадиться на побережье Крыма. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, морская авиация не допустила совершения террористических акций.

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря»,— отметили в Минобороны.

Около полуночи 30 августа самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих Украины. Их численность достигала 50 человек.

Татьяна Ручкина

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