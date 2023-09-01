Место пожара на хребте Маркотх в Геленджике обследуют для высадки нового леса

Место крупнейшего с 2015 года пожара в Геленджике обследуют для дальнейшего проведения работ по восстановлению и подготовке почвы к высадке нового леса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Сроки работ будут зависеть от погодных условий и особенности ландшафта. Иван Советников напомнил, что пожар произошел на гористой, рельефной местности. Он считает, что к работам по восстановлению могли бы привлечь виновника ЧП. По версии полиции, пожар произошел из-за местного жителя, который развел костер на территории своего дома в районе Бобруковой щели. Он хотел обжечь электропровода и сдать полученную медь в пункт приема металлолома. Однако огонь перекинулся на лесной массив. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Пожар произошел 29 августа на площади 1,5 га. Менее чем через сутки его площадь достигала 118 га. На борьбу с огнем вышли более 500 человек, включая 200 добровольцев. В тушении было задействовано три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя почти двое суток.

Татьяна Ручкина

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