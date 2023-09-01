В Адыгее будут судить судмедэкспертов за выдачу поддельных справок о смерти

В Адыгее будут судить заведующего отделением экспертного учреждения и судебно-медицинского эксперта за получение взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. За вознаграждение фигуранты выдавали справки о смерти без проведения вскрытия и совершали другие противозаконные действия. Всего установлено 20 эпизодов преступной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемые получали взятки за ускорение проведения судебно-медицинских экспертиз, а также выдавали свидетельства о смерти без проведения вскрытия в нарушение установленного порядка. Кроме того, фигуранты предоставляли работникам ритуальных агентств сведения о лицах, погибших в результате ДТП, и брали деньги с родственников умерших за подготовку тел к захоронению.

Общая сумма полученных взяток и хищений составила более 600 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Адыгейский» и МВД по Республике Адыгея. Следствие вели сотрудники Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РА. Сейчас дело с утвержденным Теучежской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram