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В Сочи туриста арестовали на 15 суток за татуировку со свастикой

В Сочи осудили туриста из Оренбурга, который публично демонстрировал свою татуировку с изображением свастики в бассейне санатория «Тихий Дон». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В судебном заседании мужчина полностью признал вину, свое поведение объяснил незнанием законов», – говорится в сообщении.

Суд признал оренбуржца виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Наталья Решетняк

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