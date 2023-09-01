В Сочи туриста арестовали на 15 суток за татуировку со свастикой

В Сочи осудили туриста из Оренбурга, который публично демонстрировал свою татуировку с изображением свастики в бассейне санатория «Тихий Дон». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В судебном заседании мужчина полностью признал вину, свое поведение объяснил незнанием законов», – говорится в сообщении.

Суд признал оренбуржца виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram