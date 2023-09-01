В Краснодарском крае на четыре дня объявили штормовое предупреждение по ливням

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня из-за ливней с грозами и усиления ветра. Погода начнет портиться в ближайшие часы 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с», – говорится на сайте ведомства.

Очень сильные ливни, которые достигнут уровня «Опасное явление», ожидаются 3 и 4 сентября. Кроме того, со 2 по 4 сентября на Черноморском побережье края (от Анапы до сочинского Магри) имеется опасность формирования смерчей над морем.

В региональном главке МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Наталья Решетняк

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