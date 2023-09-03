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Остыть за 60 секунд

Аномальная жара подогревает развитие технологий персонального охлаждения

Температурные рекорды минувшего лета, возвращение климатического феномена Эль-Ниньо и продолжающееся глобальное потепление заметно повысило интерес к технологиям персонального охлаждения. Когда на улице температура зашкаливает за +35–45°C, а кондиционер с вентилятором остались в помещении, разработчики предлагают специальные устройства, ткани, материалы и технологии, которые позволяют охладиться даже на ходу. Рынок персональных охлаждающих технологий растет стремительно — некоторые компании сообщают о трехкратном росте продаж за последние 2-3 года, а мировой рынок увеличится с $5,8 млрд в 2022 году до $8,3 млрд в 2030 году.

Фото: Cecile Mantovani, Reuters

Фото: Cecile Mantovani, Reuters

Охлаждайся, кто может

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля стало самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Июнь 2023-го также был самым теплым за всю историю. В целом, как показал анализ ВМО, последние восемь лет (2015–2022) были самыми теплыми в истории. Годовые глобальные температуры превышали показатели доиндустриального уровня (1850–1900) по крайней мере на 1°C. Особо отличились 2016, 2019 и 2020 годы.

Для Европы и Северной Америки минувшее лето охарактеризовалось рекордной жарой свыше 40°C и, как следствие, крупнейшими лесными пожарами. От жары ежегодно во всем мире преждевременно умирает или гибнет около 100 тыс. человек. По данным страховой компании Allianz, с начала текущего года жара уже сократила 0,6% мирового ВВП. Американские медики отмечают, что изменение климата и постоянные волны жары приводят к снижению трудоспособности — в мировом масштабе это выливается в потерю примерно 295 млрд рабочих часов в год.

Неудивительно, что эксперты наблюдают растущий спрос не только на системы кондиционирования, помогающие пережить жару в помещениях, но и на технологии персонального охлаждения. В первую очередь это относится к тем, кто работает на улице — строителям, фермерам, лесорубам, курьерам, полицейским, военным и т. д. Так, например технологический стартап TechNiche, выпускающий специальные охлаждающие рабочие жилеты, уже обеспечил ими 150 тыс. строителей спортивных объектов ЧМ по футболу 2022 года в Катаре, где жара за 40 градусов — обычное явление.

Как может поменяться туристический рынок Европы из-за аномальной жары

Охлаждающие рабочие жилеты работают примерно по одной схеме — в жилет вставляются пластины/тонкие резервуары с заранее охлажденным или замороженным гелем или обычной водой. Резервуары выделяют холод в течение нескольких часов, после чего нагревшиеся пластины можно поменять на новые, охлажденные, что дает возможность «прохлаждаясь» работать полный рабочий день. По оценкам Verified Market Research, мировой рынок охлаждающих жилетов в 2021 году оценивался в $410 млн, а к 2030 году должен вырасти до $625 млн. Американская компания Qore Performance уже несколько лет поставляет охлаждающие рабочие жилеты не только в такие частные корпорации, как Boeing и FedEx, но и в ВВС США. С 2020 года продажи компании выросли на 300%.

Специальные охлаждающие рабочие жилеты пользуются большим спросом в таких жарких странах, как Катар

Специальные охлаждающие рабочие жилеты пользуются большим спросом в таких жарких странах, как Катар

Фото: TechNiche

Специальные охлаждающие рабочие жилеты пользуются большим спросом в таких жарких странах, как Катар

Фото: TechNiche

Спортивные технологии

Бурное развитие переживают и технологии, связанные с «дышащими» тканями. Люди, занимающиеся спортом или ведущие активный образ жизни, уже хорошо знакомы с такой одеждой и аксессуарами. Параметры паропроницаемости, то есть способности ткани отводить пар от тела через одежду, охлаждая таким образом тело и защищая его от парникового эффекта, уже давно указываются на мембранных и других «дышащих» куртках для туризма, бега, лыжного и горнолыжного спорта и т. д. Еще одной неотъемлемой частью активного образа жизни стали футболки, майки, шорты и нижнее белье из синтетических материалов (полиэстер, спандекс и др.), которые сплетены таким образом, что пот и пар от тела при занятиях выводятся наружу, а сама одежда не намокает изнутри, как обычный хлопок.

Есть в арсенале спортивных аксессуаров и охлаждающие. В отличие от громоздких рабочих жилетов они настолько миниатюрны, что их можно носить в кармане и пользоваться в случае необходимости.

Речь идет об охлаждающих повязках на голову. Они делятся на три вида — традиционные повязки, которые только впитывают пот и отводят его наружу; повязки из специальной ткани, которые можно смочить водой, после чего они не только впитывают и выводят наружу пот, но и охлаждают голову при помощи эффекта «влажного полотенца». Этот эффект может длиться до двух часов, после этого повязку можно снова намочить. Есть и повязки с активным элементом внутри (как правило, специальным гелем) который можно охладить и даже заморозить, чтобы в течение нескольких часов он достаточно интенсивно охлаждал голову.

Охлаждающие повязки на голову часто выручают спортсменов в перерывах матчей

Охлаждающие повязки на голову часто выручают спортсменов в перерывах матчей

Фото: Lee Smith / Pool / Reuters

Охлаждающие повязки на голову часто выручают спортсменов в перерывах матчей

Фото: Lee Smith / Pool / Reuters

Но если раньше «дышащая» одежда ассоциировалась, как правило, только со спортивными компаниями, то теперь все больше производителей обычной одежды вводят в свой ассортимент товары с такими тканями. В этом году розничная сеть Macy’s существенно расширила ассортимент одежды из «дышащих» и «охлаждающих тканей» на фоне повышенного спроса на такую продукцию в условиях рекордной жары. В интервью агентству Reuters старший вице-президент Macy’s по брендовой стратегии Эмили Эруша-Хиллек заявила, что компания продолжает расширять закупки такой одежды и проводит свои собственные испытания продукции. Помимо уже традиционных для такой одежды материалов, как полиэстер, ритейлер закупил одежду из относительно новых материалов, таких как лиоцелл, который хорошо пропускает воздух, и полусинтетического вискозного полотна модал, схожего по эффекту с натуральным шелком.

Другие традиционные ритейлеры также наращивают выпуск продукции из функциональных материалов. Так, например, индонезийская текстильная компания PT Golden Tekstil, которая обслуживает бренд Polo Ralph Lauren, в последние годы увеличила выпуск дышащих тканей на 20–30%. Японская компания Uniqlo также расширила свою линейку AIRism, в которую входит одежда из супертонкой дышащей смеси полиэстера и искусственного шелка.

По подсчетам Fortune Business Insights, в 2021 году мировой рынок охлаждающих тканей оценивался в $1,9 млрд, а к 2028 году достигнет $2,7 млрд — среднегодовой рост рынка составит 4,5%.

В интервью исследовательской компании Wunderman Thompson Intelligence управляющий директор стартапа TechNiche Джеймс Рассел заявил, что сейчас существуют инновационные фиброволокна, позволяющие снизить ощущаемую температуру на 15°С. Сейчас его компания разрабатывает спецодежду со встроенными сенсорами, которые позволяют отслеживать температуру и влажность поверхности тела человека, чтобы в случае необходимости (перегрева или переохлаждения) отправлять сигнал тревоги в службу спасения.

Все свое ношу с собой

Рынок технологий персонального охлаждения не ограничивается только одеждой, тканями и аксессуарами. Ведущие мировые производители бытовой техники все активнее разрабатывают носимые устройства для охлаждения владельца. По оценкам Zion Market Research, мировой рынок портативных охлаждающих устройств в 2022 году оценивался в $5,8 млрд, а к 2030 году вырастет до $8,3 млрд. Производством подобных устройств занимаются такие компании, как LG, Dyson, De Longhi, Panasonic, Fujitsu, Mitsubishi, Haier и др. Так, например, компания Sony выпускает компактное устройство Reon Pocket весом всего около 90 г и размером с половину площади обычного смартфона. Устройство крепится на нижнюю часть шеи и верхнюю часть спины, и, по словам испытателей, охлаждает тело владельца «подобно кубику льда». Режим работы и температура регулируется через приложение на смартфоне.

Если устройство Sony пока еще в новинку на рынке персональных охлаждающих гаджетов, то компактных носимых вентиляторов уже столько, что обозревателям приходится делать обзоры и составлять их рейтинги. Принцип работы примерно похож — на шею или вокруг головы надевается устройство, из отверстий которого идет поток прохладного воздуха, обдувая шею, лицо и всю голову владельца.

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Компактное устройство Reon Pocket от Sony охлаждает тело владельца «подобно кубику льда»

Компактное устройство Reon Pocket от Sony охлаждает тело владельца «подобно кубику льда»

Фото: Hideya Hamano / flickr.com

Компактное охлаждающее устройство CoolMitt может заменить собой домашний кондиционер

Компактное охлаждающее устройство CoolMitt может заменить собой домашний кондиционер

Фото: CoolMitt

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Компактное устройство Reon Pocket от Sony охлаждает тело владельца «подобно кубику льда»

Фото: Hideya Hamano / flickr.com

Компактное охлаждающее устройство CoolMitt может заменить собой домашний кондиционер

Фото: CoolMitt

В прошлом году исследователи Стэнфордского университета вывели на рынок компактное охлаждающее устройство CoolMitt, которое представляет собой термос, соединенный с особой терморукавицей. В термос заливается холодная вода или вода со льдом, через трубку холодная вода передается в микротрубки внутри рукавицы. Авторы заявляют, что термос способен удерживать температуру до восьми часов, в течение которых владелец может в любой момент охладиться, поместив руку в прохладную варежку. Отмечается, что устройство может пригодиться туристам на привале, спортсменам, занимающимся в зале или на уличных тренажерах, пожарным, военным или всем, у кого дома нет кондиционера или вентилятора.

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Как жители разных стран спасались этим летом от аномальной жары

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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