Остыть за 60 секунд

Температурные рекорды минувшего лета, возвращение климатического феномена Эль-Ниньо и продолжающееся глобальное потепление заметно повысило интерес к технологиям персонального охлаждения. Когда на улице температура зашкаливает за +35–45°C, а кондиционер с вентилятором остались в помещении, разработчики предлагают специальные устройства, ткани, материалы и технологии, которые позволяют охладиться даже на ходу. Рынок персональных охлаждающих технологий растет стремительно — некоторые компании сообщают о трехкратном росте продаж за последние 2-3 года, а мировой рынок увеличится с $5,8 млрд в 2022 году до $8,3 млрд в 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cecile Mantovani, Reuters Фото: Cecile Mantovani, Reuters

Охлаждайся, кто может

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля стало самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Июнь 2023-го также был самым теплым за всю историю. В целом, как показал анализ ВМО, последние восемь лет (2015–2022) были самыми теплыми в истории. Годовые глобальные температуры превышали показатели доиндустриального уровня (1850–1900) по крайней мере на 1°C. Особо отличились 2016, 2019 и 2020 годы.

Для Европы и Северной Америки минувшее лето охарактеризовалось рекордной жарой свыше 40°C и, как следствие, крупнейшими лесными пожарами. От жары ежегодно во всем мире преждевременно умирает или гибнет около 100 тыс. человек. По данным страховой компании Allianz, с начала текущего года жара уже сократила 0,6% мирового ВВП. Американские медики отмечают, что изменение климата и постоянные волны жары приводят к снижению трудоспособности — в мировом масштабе это выливается в потерю примерно 295 млрд рабочих часов в год.

Неудивительно, что эксперты наблюдают растущий спрос не только на системы кондиционирования, помогающие пережить жару в помещениях, но и на технологии персонального охлаждения. В первую очередь это относится к тем, кто работает на улице — строителям, фермерам, лесорубам, курьерам, полицейским, военным и т. д. Так, например технологический стартап TechNiche, выпускающий специальные охлаждающие рабочие жилеты, уже обеспечил ими 150 тыс. строителей спортивных объектов ЧМ по футболу 2022 года в Катаре, где жара за 40 градусов — обычное явление.

Охлаждающие рабочие жилеты работают примерно по одной схеме — в жилет вставляются пластины/тонкие резервуары с заранее охлажденным или замороженным гелем или обычной водой. Резервуары выделяют холод в течение нескольких часов, после чего нагревшиеся пластины можно поменять на новые, охлажденные, что дает возможность «прохлаждаясь» работать полный рабочий день. По оценкам Verified Market Research, мировой рынок охлаждающих жилетов в 2021 году оценивался в $410 млн, а к 2030 году должен вырасти до $625 млн. Американская компания Qore Performance уже несколько лет поставляет охлаждающие рабочие жилеты не только в такие частные корпорации, как Boeing и FedEx, но и в ВВС США. С 2020 года продажи компании выросли на 300%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальные охлаждающие рабочие жилеты пользуются большим спросом в таких жарких странах, как Катар

Фото: TechNiche Специальные охлаждающие рабочие жилеты пользуются большим спросом в таких жарких странах, как Катар

Фото: TechNiche

Спортивные технологии

Бурное развитие переживают и технологии, связанные с «дышащими» тканями. Люди, занимающиеся спортом или ведущие активный образ жизни, уже хорошо знакомы с такой одеждой и аксессуарами. Параметры паропроницаемости, то есть способности ткани отводить пар от тела через одежду, охлаждая таким образом тело и защищая его от парникового эффекта, уже давно указываются на мембранных и других «дышащих» куртках для туризма, бега, лыжного и горнолыжного спорта и т. д. Еще одной неотъемлемой частью активного образа жизни стали футболки, майки, шорты и нижнее белье из синтетических материалов (полиэстер, спандекс и др.), которые сплетены таким образом, что пот и пар от тела при занятиях выводятся наружу, а сама одежда не намокает изнутри, как обычный хлопок.

Есть в арсенале спортивных аксессуаров и охлаждающие. В отличие от громоздких рабочих жилетов они настолько миниатюрны, что их можно носить в кармане и пользоваться в случае необходимости.

Речь идет об охлаждающих повязках на голову. Они делятся на три вида — традиционные повязки, которые только впитывают пот и отводят его наружу; повязки из специальной ткани, которые можно смочить водой, после чего они не только впитывают и выводят наружу пот, но и охлаждают голову при помощи эффекта «влажного полотенца». Этот эффект может длиться до двух часов, после этого повязку можно снова намочить. Есть и повязки с активным элементом внутри (как правило, специальным гелем) который можно охладить и даже заморозить, чтобы в течение нескольких часов он достаточно интенсивно охлаждал голову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охлаждающие повязки на голову часто выручают спортсменов в перерывах матчей

Фото: Lee Smith / Pool / Reuters Охлаждающие повязки на голову часто выручают спортсменов в перерывах матчей

Фото: Lee Smith / Pool / Reuters

Но если раньше «дышащая» одежда ассоциировалась, как правило, только со спортивными компаниями, то теперь все больше производителей обычной одежды вводят в свой ассортимент товары с такими тканями. В этом году розничная сеть Macy’s существенно расширила ассортимент одежды из «дышащих» и «охлаждающих тканей» на фоне повышенного спроса на такую продукцию в условиях рекордной жары. В интервью агентству Reuters старший вице-президент Macy’s по брендовой стратегии Эмили Эруша-Хиллек заявила, что компания продолжает расширять закупки такой одежды и проводит свои собственные испытания продукции. Помимо уже традиционных для такой одежды материалов, как полиэстер, ритейлер закупил одежду из относительно новых материалов, таких как лиоцелл, который хорошо пропускает воздух, и полусинтетического вискозного полотна модал, схожего по эффекту с натуральным шелком.

Другие традиционные ритейлеры также наращивают выпуск продукции из функциональных материалов. Так, например, индонезийская текстильная компания PT Golden Tekstil, которая обслуживает бренд Polo Ralph Lauren, в последние годы увеличила выпуск дышащих тканей на 20–30%. Японская компания Uniqlo также расширила свою линейку AIRism, в которую входит одежда из супертонкой дышащей смеси полиэстера и искусственного шелка.

По подсчетам Fortune Business Insights, в 2021 году мировой рынок охлаждающих тканей оценивался в $1,9 млрд, а к 2028 году достигнет $2,7 млрд — среднегодовой рост рынка составит 4,5%.

В интервью исследовательской компании Wunderman Thompson Intelligence управляющий директор стартапа TechNiche Джеймс Рассел заявил, что сейчас существуют инновационные фиброволокна, позволяющие снизить ощущаемую температуру на 15°С. Сейчас его компания разрабатывает спецодежду со встроенными сенсорами, которые позволяют отслеживать температуру и влажность поверхности тела человека, чтобы в случае необходимости (перегрева или переохлаждения) отправлять сигнал тревоги в службу спасения.

Все свое ношу с собой

Рынок технологий персонального охлаждения не ограничивается только одеждой, тканями и аксессуарами. Ведущие мировые производители бытовой техники все активнее разрабатывают носимые устройства для охлаждения владельца. По оценкам Zion Market Research, мировой рынок портативных охлаждающих устройств в 2022 году оценивался в $5,8 млрд, а к 2030 году вырастет до $8,3 млрд. Производством подобных устройств занимаются такие компании, как LG, Dyson, De Longhi, Panasonic, Fujitsu, Mitsubishi, Haier и др. Так, например, компания Sony выпускает компактное устройство Reon Pocket весом всего около 90 г и размером с половину площади обычного смартфона. Устройство крепится на нижнюю часть шеи и верхнюю часть спины, и, по словам испытателей, охлаждает тело владельца «подобно кубику льда». Режим работы и температура регулируется через приложение на смартфоне.

Если устройство Sony пока еще в новинку на рынке персональных охлаждающих гаджетов, то компактных носимых вентиляторов уже столько, что обозревателям приходится делать обзоры и составлять их рейтинги. Принцип работы примерно похож — на шею или вокруг головы надевается устройство, из отверстий которого идет поток прохладного воздуха, обдувая шею, лицо и всю голову владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Компактное устройство Reon Pocket от Sony охлаждает тело владельца «подобно кубику льда» Фото: Hideya Hamano / flickr.com Компактное охлаждающее устройство CoolMitt может заменить собой домашний кондиционер Фото: CoolMitt Следующая фотография 1 / 2 Компактное устройство Reon Pocket от Sony охлаждает тело владельца «подобно кубику льда» Фото: Hideya Hamano / flickr.com Компактное охлаждающее устройство CoolMitt может заменить собой домашний кондиционер Фото: CoolMitt

В прошлом году исследователи Стэнфордского университета вывели на рынок компактное охлаждающее устройство CoolMitt, которое представляет собой термос, соединенный с особой терморукавицей. В термос заливается холодная вода или вода со льдом, через трубку холодная вода передается в микротрубки внутри рукавицы. Авторы заявляют, что термос способен удерживать температуру до восьми часов, в течение которых владелец может в любой момент охладиться, поместив руку в прохладную варежку. Отмечается, что устройство может пригодиться туристам на привале, спортсменам, занимающимся в зале или на уличных тренажерах, пожарным, военным или всем, у кого дома нет кондиционера или вентилятора.

Евгений Хвостик