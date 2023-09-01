Желания индустрии не совпадают с возможностями

Индекс деловой активности Росстата, как и опросы промышленников Институтом Гайдара, в отличие от опросов ЦБ фиксирует очередное оживление промышленности в августе. Сезонно скорректированный показатель статистиков в добыче в августе вырос с 3,4 до 5,4 пункта, несмотря на снижение добычи и экспорта углеводородов, что является максимумом по крайней мере с начала 2019 года (рекорд в 7,8 пункта пришелся на июнь 2018 года), а в обработке небольшое снижение — с 4,6 до 4,5 пункта, но июльский уровень был также рекордом.

«Если хронический дефицит запасов готовой продукции поддерживает выпуск, то низкая нормальная обеспеченность запасами импортных комплектующих скорее тормозит его. Особенно в условиях устойчивой для девяти последних лет структуры помех импортозамещению, основной из которых является "отсутствие российских аналогов любого качества" (79% респондентов.— “Ъ”)»,— замечает Сергей Цухло, автор конъюнктурных исследований промышленности Института Гайдара. По оценкам предприятий, нормальная обеспеченность импортными запасами комплектующих составляет сейчас 34% против нормальной обеспеченности российскими комплектующими в 80%. Второе место (46%) среди таких помех уверенно удерживает «низкое качество отечественного оборудования и сырья». В 2023 году на третье место (25%) вышел фактор, который ранее занимал пятое-шестое места,— недостаточные объемы выпуска российской промышленности.

Растущий спрос, в том числе со стороны государства в военном секторе, увеличивает инвестиционные планы компаний. Предпочтительность машин и оборудования из Западной Европы выросла за год с 62% до 72% (см. график), что «может объясняться расширением масштабов выбытия такого оборудования и «знакомством с его аналогами», полагают в ИЭП. На 8 пунктов подрос и интерес к российскому оборудованию. Между тем росли и предпочтения (за год с 24% до 41%), и реальные планы (с 59% до 77%) закупок машин и оборудования из Китая, Турции и Индии. За 2022–2023 годы доля российских предприятий, планирующих закупки западноевропейского оборудования, снизилась в шесть раз, до 9%. Доля российского оборудования в планах компаний не изменилась — в 2023 году его планируют закупать 63% заводов.

Артем Чугунов