Суд изучит откаты

Суд в Новосибирске начал рассмотрение уголовного дела о коррупции на Новосибирском механическом заводе «Искра» — одном из крупнейших в стране производителе взрывчатых веществ для добывающей промышленности. По версии следствия, в 2012–2018 годах замдиректора завода Олег Миргородский и начальник отдела снабжения предприятия Александр Мельников регулярно получали от руководителя фирмы-поставщика вознаграждение за заключение договоров и непринятие санкций за нарушение договорных обязательств. Общая сумма подношений составила около 8,2 млн руб. Александра Мельникова, который ранее заключил сделку со следствием, судили отдельно. В мае его приговорили к шести с половиной годам условно и штрафу в размере 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Железнодорожном райсуде Новосибирска в четверг прошло первое заседание по уголовному делу о коррупции в АО «НМЗ "Искра"». Оно было возбуждено Главным следственным управлением СКР по материалам новосибирского УФСБ. По версии следствия, в 2012–2018 годах глава фирмы «Трансолеум М» Константин Еремин передавал заместителю гендиректора завода Олегу Миргородскому и начальнику отдела материально-технического снабжения «Искры» Александру Мельникову денежные средства за заключение договоров с подконтрольными ему компаниями на выгодных условиях и непринятие мер за нарушение договорных обязательств.

Правоохранители подсчитали, что предприниматель выплатил работникам «Искры» незаконное вознаграждение на сумму 8,2 млн руб.

В декабре 2021 года всех троих задержали, но в дальнейшем смягчили меру пресечения. Главный фигурант расследования Олег Миргородский на тот момент занимал пост гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод».

Кроме того, расследование выявило крупные хищения на «Искре». «В 2017–2019 годах директор ООО "Трансолеум М" Константин Еремин путем предоставления должностным лицам АО "НМЗ "Искра" фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам»,— рассказали в СКР, добавив, что потери завода от таких сделок составили свыше 112,7 млн руб. На имущество обвиняемых в сумме свыше 114 млн руб. суд наложил обеспечительный арест.

Бывший начальник отдела снабжения НМЗ Александр Мельников, являвшийся зампредом закупочной комиссии завода, полностью признал вину и в расчете на мягкий приговор заключил соглашение о сотрудничестве. Его судили отдельно. По двум эпизодам дела по ч. 7 ст. 207 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 327 (использование поддельного диплома о высшем образовании) снабженцу назначили шесть с половиной лет условно и штраф 2 млн руб. «С Мельникова в доход государства взысканы 6,7 млн руб. в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений»,— рассказала пресс-служба Железнодорожного суда. Стороны обжаловать решение не стали, и оно вступило в законную силу.

По результатам расследования бывшему топ-менеджеру «Искры» Олегу Миргородскому, который сейчас на пенсии, предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Бизнесмену Константину Еремину — в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и даче взятки (ст. 159, ст. 204, ст. 291 УК РФ). В четверг они предстали перед судом. Признают ли фигуранты дела свою вину, неизвестно. Судебное заседание закончилось, едва начавшись. В отъезде находится защитник Олега Миргородского. Кроме того, адвокат Константина Еремина, который недавно вступил в дело, просил дать ему время для ознакомления с материалами следствия. Суд установил анкетные данные обвиняемых и объявил перерыв до 18 сентября. На этом заседании подсудимые выскажут свое отношение к предъявленному обвинению.

Константин Воронов, Новосибирск