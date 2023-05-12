В Новосибирске бывший снабженец завода «Искра» получил условный срок за коррупцию

Сегодня Железнодорожный райсуд Новосибирска огласил приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Новосибирский механический завод «Искра»» Александру Мельникову. По сообщению пресс-службы суда, по двум эпизодам ст. 207 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 327 (использование поддельного диплома о высшем образовании) ему назначили 6,5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 2 млн руб. «С Мельникова в доход государства взысканы 6,7 млн руб. в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений», — рассказали в суде.

Дело в отношении других фигурантов — бывшего первого заместителя гендиректора «Искры» Олега Миргородского и предпринимателя Константина Еремина — еще не рассмотрено.

Это уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Согласно версии СКР, в 2012-2018 годах глава фирмы «Трансолеум М» Константин Еремин якобы на постоянной основе передавал заместителю гендиректора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела предприятия Александру Мельникову вознаграждение за заключение договоров поставки с подконтрольными ему организациями. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 8,2 млн руб.

Кроме того, предпринимателю вменятся в вину мошенничество (ст. 159 УК РФ). «В 2017-2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам АО «НМЗ “Искра”» фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам», — поведали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.

Во время следствия Александра Мельников, рассчитывая на мягкий приговор, признал вину и заключил сделку со следствием. Дело в отношении него выделили в отдельное производство.

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Илья Николаев