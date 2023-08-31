Белоусов анонсировал старт нацпроекта по развитию беспилотников на 2024 год

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) заработает с начала 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В состав войдут пять федеральных проектов, которые были утверждены президиумом правкомиссии по развитию беспилотных авиасистем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу»,— сказал господин Белоусов по итогам заседания правкомиссии (цитата по ТАСС).

До конца года планируется принять ряд нормативных правовых актов для развития БАС. Разрабатывается план производства разных типов беспилотников, в том числе для государственного гражданского заказа. Правительство планирует до запуска нацпроекта достичь «быстрых побед». В соответствующем перечне сейчас 16 мероприятий. В рамках этих мер принят упрощенный порядок применения БАС в сельском хозяйстве, который вступит в силу с 1 марта 2024 года, упрощен порядок сертификации БАС, разработан перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Власти также создают механизм защиты внутреннего рынка. Он включает в себя 719-е постановление, в котором утверждена оценка степени «российскости» продукции, говорится в сообщении секретариата господина Белоусова. Постановление будет утверждено 1 октября, оно вступит в силу с начала 2024 года.

Правительство также сообщило, что до конца октября будут завершены организационные работы по созданию на базе Руднево в Москве опорного научно-производственного центра.

Об идее отказа в РФ от иностранных беспилотников — в материале «Ъ» «Дроны запретят как неродные».

Леонид Уварчев