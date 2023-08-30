Роскомнадзор расширит знания об абонентах

Минцифры хочет расширить объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор. Теперь к Ф. И. О., номеру паспорта и другой информации об абонентах добавятся данные о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечне номеров, переданных операторами госзаказчикам. Участники рынка уверяют, что для граждан и корпоративных клиентов почти ничего не изменится. Но Роскомнадзору и операторам придется дорабатывать свои информсистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минцифры 30 августа опубликовало проект постановления правительства, меняющий правила, по которым операторы связи передают в информсистему Роскомнадзора сведения об абонентах и о том, как проверяют достоверность их сведений.

Сейчас правила регулируются постановлением №1313. По нему операторы обязаны передавать Ф. И. О. абонентов, даты рождения, реквизиты паспортов, названия организаций, ИНН, ОГРН (для абонентов-юрлиц), информацию о периоде и объеме оказания услуг связи, а также данные о способах подтверждения достоверности этих данных. Документ также предполагает, что вся передаваемая в систему информация, кроме данных об объеме оказания услуг связи, шифруется, а персональные данные абонентов и реквизиты компаний хэшируются для дополнительной защиты.

Новый проект постановления предполагает, что в перечень передаваемой информации дополнительно войдут данные о дате заключения договора на предоставление услуг связи, начале их оказания владельцам корпоративных сим-карт, а также перечень номеров, которые операторы выделили клиентам-госзаказчикам.

Также снимаются требования по хэшированию реквизитов компаний (они сохранены для персональных данных абонентов). Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

«Проект уточняет набор передаваемых сведений, в том числе данных о наименовании юридического лица, ИНН и ОГРН»,— отметили в Роскомнадзоре. «Мы предлагаем перестать хэшировать наименование организации, ИНН и ОГРН, потому что это публичные сведения»,— пояснили «Ъ» в Минцифры.

Там рассчитывают, что в целом изменения «позволят эффективнее выявлять неправомерное использование абонентских номеров». Речь идет о решении проблемы серых сим-картах.

Роскомнадзор усилил борьбу с владельцами серых сим-карт с весны: в апреле операторы связи начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги» (см. «Ъ» от 14 апреля). «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что по итогам августа под блокировку могут попасть владельцы порядка 7 млн серых сим-карт.

В Теле2 говорят, что имплементация новых требований «потребует некоторых изменений в процессах компании, но не окажет существенной нагрузки на информационные системы и прочие ресурсы». В МТС и «МегаФоне» отказались от комментариев, в «Вымпелкоме» на запрос не ответили. Собеседники «Ъ» в отрасли говорят, что изменения «фактически не затронут частных абонентов, но помогут проверить достоверность данных о реальных владельцах корпоративных сим-карт».

Собеседник «Ъ» в крупном операторе связи называет изменения техническими, а тот факт, что норма вступит в силу только через год, связывает с тем, что и операторам связи, и Роскомнадзору придется дорабатывать системы обмена данными.

Никита Королев, Татьяна Исакова