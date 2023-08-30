Огонь не затронул «Сафари-парк» в Геленджике

Пожар в Геленджике, площадь которого увеличилась уже до 30 га, не дошел до «Сафари-парка». Как сообщает МЦУ Геленджика, животные не пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы связались с «Сафари-парком». По их данным, ситуация под контролем. Животные не пострадали, огонь до парка не дошел. Помощь волонтеров не требуется»,— сообщили в МЦУ города.

Ранее в соцсетях распространилось сообщение сотрудника «Сафари-парка» Елены Миловидовой. Она сообщила, что дым идет в другую сторону от зоопарка, поэтому животным есть чем дышать.

Вечером 29 августа очевидцы сообщали в соцсетях, что огонь почти добрался до животных. По их словам, расстояние между ними составляло менее 1 км.

Татьяна Ручкина

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