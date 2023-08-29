Власти Геленджика призвали местных жителей помочь потушить крупный лесной пожар

Администрация города Геленджика попросила жителей, имеющих экипировку и огнетушители, помочь в ликвидации крупного лесного возгорания сухой травы в районе леса в поселке Джанхот. Из-за ветров площадь пожара достигла 50 тыс. кв. м, сообщило ГУ МЧС по региону. Подозреваемый в поджоге сухой травы задержан полицейскими, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то присоединяйтесь к тушению пожара. Сбор завтра, в 8:00 мск, у заправки "Лукойл"»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Региональное МЧС сообщило, что группировка пожарных увеличена до 195 человек, в тушении возгорания задействовано 45 единиц техники. Днем на месте пожара работал вертолет Ми-8, который сбросил более 130 тонн воды. «В темное время суток работа вертолета Ми-8 запрещена. Работаем вручную»,— написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

Местное управление МВД сообщило о задержании 40-летнего жителя, предположительно устроившего возгорание сухой травы. По данным полиции, мужчина на территории своего участка в районе Бобруковой Щели Геленджикского района оголил провода в процессе подготовки электрокабеля к продаже. Из-за этого произошло возгорание земляной подстилки, которое впоследствии распространилось на лесной массив.

Полина Мотызлевская