В Великобритании продолжаются отмены авиарейсов из-за технического сбоя

Сегодня с полуночи до 9 утра в британских аэропортах был отменен вылет 147 рейсов, что составляет 5% всех вылетов по расписанию. Также было отменено прибытие 134 рейсов, что также составляет около 5% прилетов, сообщает BBC.

Все эти отмены стали следствием технического сбоя, о котором вчера сообщила британская служба авиационной безопасности (NATS). В понедельник, 28 августа, сбой привел к отмене 790 вылетов и 785 прибытий рейсов. В своем заявлении специалисты NATS предупредили, что, хотя технический сбой был устранен, его последствия могут ощущаться еще несколько дней. Многие самолеты не смогли добраться до пунктов назначения и находятся сейчас не в тех аэропортах, откуда они изначально должны были сегодня вылетать.

Из-за сбоя пострадали как внутренние британские рейсы, так и международные. Наибольшее число отмен и задержек произошло в аэропорту Хитроу — сегодня утром там отменили не менее 32 вылетов и 31 прибытие. В аэропорту Гатвик сегодня отменены 23 вылета и 51 прибытие.

Среди отмененных больше всего рейсов авиакомпании British Airways. Авиакомпания извинилась за доставленные неудобства и поблагодарила пассажиров за терпение, рекомендовав регулярно проверять сегодняшнее расписание, а еще лучше — просто «бесплатно поменять билеты на более позднюю дату». У Ryanair более 20 самолетов не смогли вернуться вчера в нужные аэропорты, поэтому не могут сменить экипажи.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер в интервью BBC заявил, что власти по-прежнему не считают причиной сбоя кибератаку.

Алена Миклашевская