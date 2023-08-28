В Великобритании задерживаются сотни рейсов из-за технического сбоя

Сегодня, 28 августа, произошел сбой в системе управления воздушным движением в Великобритании. Об этом сообщила британская служба авиационной безопасности NATS. Как информирует The Guardian со ссылкой на данные службы, из-за этого сбоя были задержаны по меньшей мере 500 самолетов, то есть затронуты тысячи пассажиров.

По данным NATS, сбой повлиял на систему автоматической обработки данных о рейсах. Из-за этого данные временно пришлось обрабатывать вручную, что снизило скорость обработки. Поэтому из соображений безопасности NATS пришлось сократить число самолетов, которые могут вылететь из аэропортов и приземлиться в них.

Через несколько часов служба сообщила, что она решила проблему, однако многие рейсы к этому времени уже были задержаны. Ситуация усугубляется тем, что сегодня в Великобритании выходной день, так что многие люди возвращаются из поездок. СМИ сообщают, что некоторые рейсы были задержаны на 12 часов.

Яна Рождественская