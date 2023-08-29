Помощь недоверчивых

В минувшие два года россияне гораздо чаще стали связывать свое участие в благотворительности с понятием долга — как гражданина России и как верующего человека. Эту тенденцию отмечают аналитики фонда «Нужна помощь» и Tiburon Research. При этом доля граждан, которые пожертвовали в адрес благотворительных организаций, за пять лет сократилась почти на 15%. Исследователи указывают на растущую популярность поддержки участников СВО и их семей и, напротив, снижение поддержки НКО, признанных иноагентами. Высокой (38%) остается доля тех, кто не готов к пожертвованиям в будущем, причем связано это чаще всего с недоверием к институтам и лицам, занятым благотворительностью. Авторы исследования полагают, что благотворительному сектору, переживающему «рецессию», проще адаптироваться к экономическим изменениям, чем преодолеть кризис идей и дефицит ответов на вопрос «зачем?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фонд «Нужна помощь» совместно с агентством онлайн-исследований Tiburon Research провел ежегодный (седьмой по счету) опрос интернет-пользователей из крупных городов (с населением от 100 тыс. человек) с целью выяснить, как часто россияне соприкасаются с деятельностью благотворительных организаций и как их воспринимают. Для этого в июне 2023 года было опрошено 1,2 тыс. человек.

Исследование показало, что 71% опрошенных хотя бы раз участвовали в практиках поддержки благотворительных организаций за последние 12 месяцев. Это минимальное значение за всю историю наблюдений. Так, в 2022 году 75% хотя бы раз жертвовали на благотворительность, в 2020-м — 74%, в 2019-м — 75%, в 2018-м — 84%, в 2017-м — 85%.

Зато в течение последних двух лет граждане стали чаще говорить о важности морально обязывающих мотивов, связывая участие в благотворительности с понятием долга — как гражданина России (так отвечали 14,3% респондентов в 2022 году и 21% в 2023-м) и как верующего человека (13,9% и 18,7%). В 2020 году такой ответ дали 12% (по каждому из вариантов). Чувство гражданского долга было более выражено у респондентов трех категорий: мужчин, людей в возрасте 45–60 лет, жителей городов с населением 100–250 тыс. человек.

Россияне по-прежнему охотнее поддерживают организации, которые помогают детям с инвалидностью и нуждающимся в лечении (39% от тех, кто делал пожертвования организациям), а также бездомным животным (24%). Набирает популярность помощь российским военным, добровольцам СВО и членам их семей (18%). Новое направление чаще поддерживали люди в возрасте 45–60 лет и жители Москвы.

В 2022 году отмечался значимый рост поддержки организаций, помогающих беженцам и мигрантам, однако в 2023-м произошел откат к более низким значениям финансовой поддержки этой категории — с 6,1% до 3,7%.

Эксперты отмечают также ощутимый рост за прошедшие два года поддержки респондентами законодательства об иностранных агентах (с 28% в 2022 году до 40% в 2023-м) и практики его применения в отношении НКО (с 26% до 36%). Готовность к публичной поддержке организаций, получивших такой статус, и доверие к ним, напротив, снизились у них с 23% до 15%. Продолжать жертвовать организации, которую признали иноагентом, готовы лишь 14% опрошенных. Директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов говорит, что в сознании населения более рельефно формируется образ врага: «Иноагенты на уровне семантики — агенты иных сил, в первую очередь западного блока, и отнесенность их к врагам повышает уровень недоверия к ним».

Лояльность населения к деятельности благотворительного сектора и связанных с ним персон по-прежнему невысока. Актер, худрук МХТ им. Чехова и основатель благотворительного фонда Константин Хабенский как персона благотворительности имеет наиболее выраженный капитал доверия у россиян. Ему доверяют 24,3% опрошенных. За ним с большим отрывом следуют Чулпан Хаматова (3,1%), Владимир Путин (1,2%) и Евгений Пригожин (0,7%): опрос проходил на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», респонденты «скорее символически» включали господина Пригожина в ответ на открытый вопрос социологов, поясняют исследователи. «Практически всегда в открытых вопросах о доверии, неважно — благотворителям или политикам, называют и имена, не связанные со сферой, о которой идет речь,— отмечают они.— Важнее не то, что россияне назвали Евгения Пригожина, а то, что они практически не знают реальных благотворителей, таких как, например, Нюта Федермессер (учредитель фонда помощи хосписам "Вера".— “Ъ”), которую отметили менее 1% населения». Рейтинг недоверия возглавила покинувшая Россию и публично осудившая СВО Чулпан Хаматова (ей не доверяют 4,7% опрошенных), за ней следуют Алла Пугачева (0,8%) и Филипп Киркоров (0,8%).

В прошлом году наметилась негативная тенденция — снижение готовности совершать пожертвования в благотворительные организации в будущем. Этот самый низкий показатель за всю историю наблюдений сохранился и в 2023 году — 38%. 56% из них на вопрос: «Почему вы не готовы жертвовать?» — ответили: «Не доверяю благотворительным организациям и фондам» (в 2022 году — 56,3%, в 2021-м — 39,1%).

Директор по привлечению средств фонда «Нужна помощь» Майя Соерова говорит, что сейчас некоторые организации «остаются в рабочем состоянии» только потому, что еще год назад или уже в этом году так или иначе сократили свои программы. «Да, сектор безусловно адаптировался и продолжает это делать. Платежные методы, которые перестали работать в прошлом году, успешно заменены — российский банкинг очень развит и гибко реагирует на все вызовы. Если выражаться финансовыми терминами, то я бы сказала, что некоммерческий сектор переживает рецессию, причем не только в плане финансов, но и в плане смыслов, идей, новых подходов и ответов на вопрос "зачем?"»,— заключает госпожа Соерова.

Наталья Костарнова