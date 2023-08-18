Банкротство требует жертв

Верховный суд РФ (ВС) решит, вправе ли компания в преддверии банкротства перечислить деньги на благотворительность и можно ли оформить пожертвование как заем. Юристы говорят, что единой практики по вопросу в судах нет, но нужно проверить, был ли платежеспособен должник на момент выплаты, аффилирован ли он с получателем и на что реально были потрачены деньги. Иначе потенциальные банкроты постоянно будут выводить активы под видом благотворительности на подконтрольные им некоммерческие организации (НКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о законности пожертвований со стороны будущего банкрота. В ноябре 2019 года в отношении АО «Производственная компания "Кузбасстрансуголь"» (Москва) было возбуждено дело о несостоятельности. В рамках процедуры конкурсный управляющий оспорил договор займа от октября 2018 года, по которому должник выдал 70 млн руб. благотворительному фонду «Мироздание» (зарегистрирован по тому же адресу, что и банкрот) под 7,7% годовых на три года. Фонд и акционеры должника возражали против этих требований. Но арбитражные суды трех инстанций Московского округа признали договор недействительным, взыскав с фонда 81,3 млн руб.

В решениях судов отмечается, что сделка совершена «в период подозрительности» (три года до начала банкротного дела) и может быть отменена по ст. 61.2 закона о несостоятельности, если причинила вред кредиторам, о чем знала другая сторона сделки. Такая осведомленность предполагается, если контрагент выступает заинтересованным по отношению к должнику лицом или по другим причинам мог знать о признаках неплатежеспособности. По мнению судов, фонд аффилирован с банкротом, так как учредителем «Мироздания» выступает ООО «Ридиос», владеющее долей в «Кузбасстрансугле» через другие фирмы: «Конечный бенефициар всей группы — Виктор Нусенкис».

Господин Нусенкис родился в 1954 году в Донецке. В 1992 году организовал концерн «Энерго», который впоследствии стал одним из крупнейших угольных трейдеров Украины. На базе кузбасских шахт, которым в 1990-е годы грозило закрытие, создал УК «Заречная». Шахта признана банкротом 20 ноября 2017 года. Владел рядом металлургических активов на Донбассе, сейчас «Макеевкокс» и Ясиновский коксохимический завод входят в ЮГМК Евгения Юрченко. Кроме того, бизнесмен был известен в 2010-х годах как православный меценат.

К договору займа с фондом было допсоглашение, которое освобождало заемщика от возврата денег, если они потрачены «на благотворительные социально значимые цели», но суды сочли такие расходы недоказанными.

Кроме того, выяснилось, что за шесть месяцев до банкротного дела, в апреле 2019 года, «Кузбасстрансуголь» одобрил замену должника по займу на кипрскую Trodart Trading Ltd, которая аффилирована с одним из акционеров банкрота. Суды расценили перевод долга «как способ создать видимость ухода ответчика от исполнения обязательств по договору займа» и «злоупотребление "Кузбасстрансуглем" правами для вывода актива».

Хотя сумма займа составляла до 1% балансовой стоимости активов, тогда у «Кузбасстрансугля» уже были неисполненные обязательства, в частности, Связь-банк требовал 2 млрд руб. Суды решили, что выдача займа аффилированному лицу ущемляет интересы независимых кредиторов.

Фонд «Мироздание» и представитель акционеров банкрота обратились в ВС, настаивая, что фактически речь шла о пожертвовании, условия для прощения долга соблюдены, так как фонд перечислил все 70 млн руб. на благотворительность в пользу 24 организаций Русской православной церкви (РПЦ) и трем другим НКО. Также они не согласны с выводом об аффилированности банкрота с «Мирозданием», поскольку «Ридиос» не входит в состав органов управления фондом. ВС счел доводы заслуживающими внимания и передал спор в экономколлегию, которая рассмотрит его 21 сентября.

«Столкновение интересов кредиторов и получателей пожертвований при банкротстве благодетеля почти неминуемо, и ВС предстоит найти баланс в таких спорах»,— отмечает ведущий юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина. Единообразной практики по таким делам нет, уточняют юристы. По словам адвоката Case by Case Юлии Михальчук, любой вывод активов в преддверии банкротства — «как красная тряпка для быка в глазах судов». Госпожа Визгина уточняет, что суды обычно не отменяют пожертвования, если «не видят цели навредить интересам кредиторов». Но это чаще применимо к случаям, когда стороны не аффилированы, добавляет она.

В деле «Кузбасстрансугля» схема «не так проста и типична», отмечают юристы. Возможно, смысл переуступки на кипрскую фирму был в том, что стороны не исключали возврат займа, полагает Юлия Михальчук. «Вероятно, создатели схемы хотели вывести средства, а потом решили, что лучше пусть деньги достанутся церкви, а не кредиторам. Вопрос в том, может ли РПЦ служить щитом, который позволяет защитить вывод активов и скрыть реальные цели»,— подчеркивает управляющий партнер K’AMELAWT госпожа Шамшина.

«Если коллегия переквалифицирует заем в пожертвование и оставит его в силе, недобросовестные должники могут начать плодить подобные схемы и под видом благотворительных целей выводить имущество»,— опасается госпожа Михальчук. Во избежание злоупотреблений нужно исследовать, почему был выбран именно этот фонд и был ли благодетель платежеспособен на момент пожертвования, отмечает госпожа Визгина.

Кроме того, по мнению Анастасии Шамшиной, «логично было бы привлечь к делу получателей 70 млн руб. и проверить характер трат». Так, отмечает юрист, в деле горно-технической компании «Апекс» суды отменили благотворительный перевод 400 тыс. руб. в адрес спортивного клуба из-за аффилированности с должником и траты денег на зарплаты и налоговые штрафы.

Анна Занина, Евгений Зайнуллин