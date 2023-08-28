Главные новости за 28 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Туапсинский районный суд на два месяца арестовал бывшего спасателя, напавшего на знакомую на пляже санатория МВД в поселке Сосновый под Туапсе.

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской крылатой ракеты у побережья Крыма.

Структура винодельни «Мысхако», принадлежащей экс-депутату ЗСК Алексею Сидюкову, выкупило компанию «Вина Лефкадии» у бизнесмена Михаила Николаева. Сделка оценивается в 1 млрд руб.

Концерн «Покровский» уведомил Россельхознадзор о потенциальной угрозе эпизоотическому благополучию Кубани в связи с фактической остановкой деятельности предприятий холдинга из-за ареста счетов.

В Анкаре подтвердили скорую встречу Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Ожидается, что она состоится в Сочи — на ней планируется обсудить возобновление зерновой сделки.

Два жителя Туапсинского района погибли в ходе спецоперации при выполнении боевых задач.

Житель Краснодара похитил свою четырехлетнюю дочь у бывшей супруги на парковке ТРЦ «Красная Площадь». Полиция начала проверку.

Кубанский бизнес за полгода получил 960 млрд руб. кредитов. По данным Южного ГУ Банка России, предприниматели в Краснодарском крае кредитуются активнее, чем в среднем по стране.

К окончанию бархатного сезона — концу сентября — в Анапе, Геленджике и Туапсе цены упадут на 30–40%, ожидают в Альянсе турагентств России.

В Сочи задержали более 250 иностранцев. Их доставили в отдел полиции для проверки нарушений в сфере миграционного законодательства.

В Краснодаре соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким среди крупнейших городов страны, следует из исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие».

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