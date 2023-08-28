В Сочи задержали более 250 мигрантов

В Сочи задержали более 250 иностранцев. Как сообщает пресс-служба УВД по городу, их доставили в отдел полиции для проверки нарушений в сфере миграционного законодательства.

Иностранцев полицейские выявили во время рейдов. Вместе со спецподразделениями ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю они проверили строительные объекты и места временного проживания рабочих.

Полиция выявила три факта нарушения правил въезда и режима пребывания на территории России. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ, им грозит штраф и выдворение за пределы страны.

25 августа в полиции Краснодара сообщили о задержании более 540 мигрантов. Возможные места их жительства проверили во время рейдов, организованных в рамках доследственной проверки, которую организовали после инцидента в ЖК «Самолет» на Западном обходе.

Татьяна Ручкина

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