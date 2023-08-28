В Краснодаре с парковки ТРЦ отец похитил свою дочь у бывшей супруги

Житель Краснодара похитил свою четырехлетнюю дочь у бывшей супруги на парковке ТРЦ «Красная Площадь». Полиция начала проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Мать девочки рассказала о похищении своей дочери в соцсетях. По ее словам, суд определил место проживания девочки с ней, а ребенка похитили по указанию отца. Она сообщила, что на парковке торгового центра к ее машине подбежали трое незнакомых мужчин. Один из них схватил ребенка и передал отцу, другой — держал женщину, чтобы она не могла взять дочь.

«Ребенок найден, жизни и здоровью ничего не угрожает, девочка находится с отцом. По факту произошедшего проводится проверка»,— отметили в УВД по Краснодару.

Татьяна Ручкина

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