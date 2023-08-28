Суд арестовал экс-спасателя, напавшего на знакомую с ножом на пляже под Туапсе

Туапсинский районный суд на два месяца арестовал бывшего спасателя, напавшего на знакомую на пляже санатория МВД в поселке Сосновый под Туапсе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

25 августа на пляже санатория 25-летний приезжий из Салехарда, который ранее работал спасателем, набросился не 35-летнюю знакомую. На почве ревности он решил ее убить. В итоге он нанес ей не менее 15 ножевых ранений. Женщину удалось спасти благодаря оперативно оказанной медпомощи.

Молодой человек пытался сбежать с места преступления, но его задержали отдыхающие. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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