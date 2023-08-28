Минобороны РФ: у побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету

Над акваторией Черного моря у побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сработали дежурные средства ПВО.

«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации»,— отметили в Минобороны РФ.

Часом ранее на севере и западе Крыма силами ПВО были сбиты два разведывательных беспилотника. Вечером 27 августа Минобороны РФ подняли в воздух истребитель Су-30 для сопровождения американского беспилотника-разведчика MQ-9A Reaper, который приближался к госгранице РФ в Черном море.

Татьяна Ручкина

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