В Анкаре подтвердили скорую встречу Путина и Эрдогана в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре прибудет в Сочи, где встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает Matriks Haber со ссылкой на заявление пресс-секретаря правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. Ожидается, что стороны обсудят зерновую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кремль на данный момент не выступил с официальными заявлениями по поводу встречи лидеров двух государств на территории российского курорта.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о личной встрече по телефону 2 августа. Спустя три недели ряд российских СМИ сообщил, что встреча пройдет в Сочи 4 сентября. Сегодня Bloomberg сообщило, что встреча президентов может состояться 8 сентября.

Наталья Решетняк

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