Кубанский бизнес за полгода получил 960 млрд рублей кредитов

В Краснодарском крае бизнес кредитуется активнее, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России. В первом полугодии кубанский бизнес получил почти 960 млрд руб., что в 1,5 раза больше предыдущего показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Активнее всего кредитной поддержкой пользовались предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи, недвижимости и услуг.

«В целом корпоративный кредитный портфель в регионе на 1 июля превысил 1,9 трлн руб., это почти на 47% больше данных на аналогичную дату прошлого года»,— говорится в сообщении.

Доля выдач кредитов субъектам МСП в общем объеме составила 34%, или 325 млрд руб., что выше, чем в среднем по России (20%). По данным регулятора, этому способствовали льготные госпрограммы для малого и среднего бизнеса, а также возросшая из-за перестройки экономики потребность компаний в инвестициях для развития.

В опрошенных банках отметили, что во втором квартале 2023 года спрос со стороны кубанского бизнеса на долгосрочные кредиты превышал активность в краткосрочном сегменте. По прогнозам представителей регионального кредитного рынка, до конца года спрос бизнеса на заемное финансирование увеличится, причем более заметно со стороны субъектов МСП.

В целом по России кредитование бизнеса выросло только на 2,1%.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram