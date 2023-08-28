Концерн «Покровский» уведомил Россельхознадзор о риске эпидемий среди скота

Концерн «Покровский», в отношении которого приняты обеспечительные меры, направил уведомление в Россельхознадзор о потенциальной угрозе эпизоотическому благополучию Кубани в связи с фактической остановкой деятельности предприятий холдинга из-за ареста счетов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт концерна «Покровский» Фото: официальный сайт концерна «Покровский»

«Сельское хозяйство — это живой организм… Мы должны ежедневно заботиться о поголовье животных на фермах, закупать для них корма и ветеринарные препараты»,— отметил управляющий производством ГК «Концерн "Покровский"» Максим Мишарев.

По его словам, предприятия холдинга лишены возможности производить обязательные мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия, что влечет за собой возникновение риска распространения болезней, общих для человека и животных, а также создает опасные условия для работы сотрудников.

В Краснодарском крае концерн владеет 16 молочно-товарными фермами, на которых содержатся 26,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе более 10 тыс. — дойное стадо. Также в состав группы компаний входят три современных свиноводческих комплекса, рассчитанных на единовременное содержание 60 тыс. голов.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы основателя концерна «Покровский» как незаконно приобретенное имущество. Дело слушается в Лабинском горсуде Кубани. В концерне сообщают, что в постановлениях об аресте счетов, которые получают предприятия группы компаний, запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Таким образом, по словам руководителей концерна, это парализовало работу двух десятков агропредприятий в Краснодарском крае.

Лия Пацан

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